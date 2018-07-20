Как проходили первые президентские выборы в Беларуси: 18 фактов 7 20.07.2018, 11:16

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Фото: ТАСС

За Позняка в 1994 подписалось в полтора раза больше людей, чем за Лукашенко.

24 года назад, 20 июля 1994 года, состоялась инаугурация новоизбранного президента Беларуси Лукашенко. «Радыё Свабода» собрала 18 фактов про первые выборы.

1. БНФ уже тогда говорил об угрозе диктатуры

Должность президента Республики Беларусь была введена в соответствии с Конституцией, принятой 15 марта 1994 года. Депутаты оппозиции Белорусского Народного Фронта заявили об угрозе диктатуры и не принимали участие в голосовании по «президентских» разделах.

2. Три недели на подписи, еще три - на агитацию

Для выдвижения кандидатом в президенты необходимо было собрать 100 тысяч подписей избирателей или 70 подписей депутатов Верховного Совета. На сбор подписей давалось три недели, на агитацию после регистрации - тоже три недели.

3. В президенты хотели 19 человек

Было создано 19 инициативных групп по выдвижению кандидатов. Группу в поддержку председателя Совмина Вячеслава Кебича возглавлял генеральный директор ПО «Горизонт» Александр Сeнчуковский, Зенона Позняка - член Сейма БНФ Владимир Анцулевич, Станислава Шушкевича - председатель БСДГ и депутат ВС Олег Трусов, Лукашенко - депутат ВС Дмитрий Булахов, Геннадия Карпенко - драматург Алексей Дударев.

4. Рука против двух пальцев

Когда 31 марта во время регистрации кандидатов в ЦИК Лукашенко подал руку Кебичу, в ответ премьер протянул два пальца.

5. Лукашенко забыл паспорт? Сказал, «украли»

На регистрацию Лукашенко пришел без паспорта. Между председателем ЦИК Абрамовичем и Лукашенко состоялся диалог: «Где вы прописаны? - Уже год как живу в гостинице «Октябрьская». - Я не спрашиваю, где вы спите, я спрашиваю, где официально прописаны? Где ваш паспорт? - Паспорт? А его у меня украли (смех присутствующих)».

6. Карпенко снял кандидатуру: «Надо пользоваться только чистыми голосами»

Из подписей, собранных за Геннадия Карпенко, настоящими было признано 93 472. Он бы мог быть зарегистрирован на основании собранных 78 подписей депутатов ВС (при необходимых 70). Однако перед регистрацией 14 депутатов отозвали свои подписи, таким образом, остались 64. В ходе дискуссии между членами ЦИК Карпенко сделал заявление, что снимает свою кандидатуру, поскольку «как в политике, так и в жизни нужно пользоваться только чистыми голосами».

7. За Позняка в полтора раза больше подписей, чем за Лукашенко. За Кебича - в два с половиной

ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты: Александра Дубко (действительными признаны 117 тысяч подписей), Вячеслава Кебича (400 тысяч подписей граждан и 202 подписи депутатов ВС), Зенона Позняка (230 тысяч подписей), Василия Новикова (203 тысячи), Станислава Шушкевича (122 тысячи), Лукашенко (156 тысяч).

8. Журналистов отстраняли от эфира

Во время избирательной кампании власти отстранили от эфира журналистов передачи «Белорусская молодежная» и прекратили издание газеты «Новости БНФ».

9. За Позняка - Быков и Бородулин

Каждый кандидат имел возможность зарегистрировать 20 доверенных лиц. Среди доверенных лиц Зенона Позняка были Василь Быков и Рыгор Бородулин.

10. За Шушкевича - Егоров и Богданкевич

В поддержку Станислава Шушкевича во времени телеэфира выступил бывший министр внутренних дел Владимир Егоров и председатель Национального банка Станислав Богданкевич.

11. Лукашенко со старым флагом

Всю избирательную кампанию Лукашенко носил депутатский значок не стандартный для того времени бело-красно-белый, а старый, «БССРовский», который использовался депутатами до 1991 года.

12. Лукашенко отказался от дискуссии с Позняком

Когда в Горках случайно совпали по времени выступления Лукашенко и Позняка, представители лидера БНФ предложили Лукашенко провести совместную дискуссию в общей аудитории с участием обоих кандидатов; Лукашенко отказался.

13. Fake news против Шушкевича

Против Станислава Шушкевича в государственной печати была опубликована якобы перепечатка с якобы голландской газеты. Как позже признал Вячеслав Кебич в мемуарах, текст был составлен в аппарате Совета министров.

14. 44,82%

В первом туре голосования, которое состоялось 23 июня 1994 года, Лукашенко набрал 44,82%, Вячеслав Кебич - 17,33%, Зенон Позняк - 12,82%, Станислав Шушкевич - 10%, Александр Дубко - 6%, Василий Новиков - 5%.

15. «Ставка на КГБ»

Перед вторым туром Лукашенко выступил перед сотрудниками КГБ, заявив, что «ставка на КГБ будет сделана по всей вертикали».

16. Тот самый поцелуй

В свою очередь, перед вторым туром Вячеслав Кебич пригласил на празднование 50-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков российского премьера Виктора Черномырдина, что должно было выглядеть как поддержка Кебича Кремлем. Тогда же Сергеем Грицем был сделан знаменитый снимок поцелуя Кебича и Черномырдина, напечатанный в газете «Свобода».

17. «Запущенные заводы» и «развал Союза»

Знаменитая фраза Лукашенко «запущу заводы» прозвучалa на теледебатах с Вячеславом Кебичем 7 июля. Среди прочего, Лукашенко обвинял Кебича в подписании Беловежских соглашений и «развале Союза».

18. 80,1%

Второй тур выборов состоялся 10 июля 1994 г. Вo втором туре Лукашенко набрал 80,1%, а Кебич - 14,1%.