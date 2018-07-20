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Фотофакт: Минский стадион «Динамо» продолжает удивлять и шокировать

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  • 20.07.2018, 11:25
  • 3,399

Так и хочется спросить: кто это придумал?

Минский стадион "Динамо" после реконструкции продолжает удивлять и шокировать. На этот раз появился снимок из туалета, его поместил сайт nn.by. Так и хочется спросить: Для кого это и кто это придумал? Заходила ли в туалет комиссия УЕФА, которая разрешила провести на арене матч квалификации Лиги Европы?

Ранее на "Динамо" было замечено, что дождевые трубы с крыши конструкции вывели просто к... сидениям. А некоторые из них, кстати, обвалились.


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