Политика голых королей 1 Григорий Явлинский

20.07.2018, 11:31

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Григорий Явлинский

Фото: RFE/RL

Это, конечно, новелла.

На следующий день после встречи с Путиным Трамп, прибыв в Вашингтон, отказался от того, что говорил в Хельсинки. Оказывается, его «неправильно поняли», он просто оговорился, «misspoke», а на самом деле он, «лет хим спик фром хиз харт» (В. Мутко), хотел сказать все наоборот: он верит американской разведке, считающей, что Путин вмешивался в выборы в США. Просто английский – сложный язык, и американский президент ошибся с двойным отрицанием, а «fake news» («лживая американская пресса») исказили все еще больше.

И Путин, вернувшись в Москву, тоже отказался от своих слов. Через Генпрокуратуру (?!) он попросил считать его хельсинкское заявление о выводе Браудером из России 400 миллионов долларов прямо на избирательную кампанию Клинтон недействительным. Оказывается, речь шла о 400 тысячах. Президент России просто ошибся… на три порядка. А еще выступление Путина немного «отредактировали» в Кремле: в опубликованной стенограмме из предложения про аннексию Крыма «мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций» удалили местоимение «мы». Как говорится, на воре и шапка горит.

Мало того, что встреча президентов России и США прошла безрезультатно и бессмысленно, так еще и на следующий день оба отказались от своих слов. Политики, наблюдатели и мировые СМИ целый день обсуждали, делали выводы, давали оценки, цитировали, а потом президенты вышли и сказали: ну, ладно вам, хватит, мы не так сказали, а вы нас неправильно поняли. Это вызвало новую волну обсуждений и «аналитики». Все это напоминает «эффект голого короля». Двух голых королей.

Ну и как после всего этого полагаться на слова Путина и Трампа? Чего ожидать? Что думать о перспективе, о безопасности? Путин уже ответил на отказ Трампа от своих слов — утром 19 июля посыпались сообщения российских информационных агентств об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник», ядерной подлодки «Посейдон», боевого лазерного комплекса «Пересвет», а также о планах перехода к созданию стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергоустановкой…

Путину и Трампу не удалось и не удастся достичь никаких договоренностей, поскольку официальные позиции сторон по всем ключевым для обсуждения вопросам (цены на нефть, Иран, Сирия, Украина), как и объективные интересы администраций США и РФ, радикально расходятся. Единственное, в чем возможно взаимопонимание между двумя президентами, так это недоверие к сложившемуся международному порядку, принципиальное неприятие и непонимание современного мира. И если Трамп и Путин продолжат свой путь в прошлое (перефразируя американского президента, «to make the world great again»), то могут сами стать жертвами «краха глобализма». Торговая война, развязанная Трампом, будет иметь множество последствий и в сочетании с его политикой слома мирового порядка и международных структур, может раскачать не только мировую экономику и привести ее к серьезному кризису, но и существенно дестабилизировать мировую военно-политическую обстановку.

В годы Холодной войны, когда столкновение между капиталистической и социалистической системами грозило ядерной войной всему миру, любая очная встреча лидеров США и СССР уже по факту проведения становилась важным политическим событием. Встреча руководителей «сверхдержав», представляющих обе системы, была определенной гарантией сохранения мира и разрядки напряженности. Состоявшаяся на этой неделе в Хельсинки встреча не снимает опасений ни в вопросе возможного прямого военного столкновения России и США в Сирии, ни в вопросе обострения ситуации в Украине. Все те же предпосылки эскалации, что и были до встречи Путина с Трампом, сохраняются и после. Кроме того, президент США выступает вовсе не как лидер западного мира, выражающий консолидированную позицию. Если встреча с Ким Чен Ыном еще могла так восприниматься под каким-то углом зрения, то действия Трампа перед саммитом в Хельсинки создали совсем другой контекст: европейский тур американского лидера стал гастролями эгоиста-одиночки (См. статью «Трамп-шоу»). О том, какую систему представлял на этой встрече Путин, и говорить не приходится. У современной России (как, кстати, и лично у Трампа) нет ни идеологии, ни союзников. Есть только стагнирующая экономика и, как результат, меньше 2% мирового ВВП.

В итоге в Хельсинки не было достигнуто никаких договоренностей между сторонами, не было принято никаких решений, не были подписаны никакие документы, не было озвучено даже формальной совместной декларации. Широко разрекламированная встреча президентов России и США оказалась не более, чем пиар-акцией для обеих сторон.

При этом стороны не мешали друг другу пиариться. Трамп даже не возражал Путину, когда тот предлагал допросить 12 россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы. В обмен Путин просил самую «малость»: дать допросить в США Уильяма Браудера, руководителя фонда Hermitage Capital Management. Но Браудер – это не просто американец, к которому есть претензии у российских правоохранительных органов. «Дело Браудера» – это «Дело Магнитского». Это одна из крупнейших коррупционных схем в России, в которой были замешаны высокопоставленные чиновники, а юрист фонда Сергей Магнитский был убит в тюрьме. Отношение американского истеблишмента и вообще Соединенных Штатов к этому делу вполне определенное. Но Трамп промолчал, поскольку Путин сказал, что «Браудер дал Клинтон на предвыборную кампанию 400 млн долларов». Личная ненависть Трампа к Хиллари Клинтон настолько велика, что он, похоже, согласен на любые незаконные действия и на любое вмешательство кого угодно и во что угодно лишь бы насолить своему бывшему сопернику. Этот президент США, если ему не хочется, может не представлять позицию американского государства. Личные комплексы Трампа определяют позицию президента.

Вообще, если в Хельсинки и было что-то хоть мало-мальски интересное и живое, так это ответы на вопросы про вмешательство России в выборы в США. Забавно было видеть оправдывающегося президент США и взывающего к американскому правосудию российского президента – и это, пожалуй, лучшая иллюстрация к бессмысленной встрече. Путин апеллирует к американскому суду, как к единственной инстанции, вызывающей доверие в деле о вмешательстве в выборы! Мы, конечно, знаем, что российские олигархи, не доверяя отечественной судебной системе, предпочитают выяснять отношения в Высоком суде Лондона. Но российский президент апеллирующий к американскому суду – это, конечно, новелла.

Закончился чемпионат мира по футболу, завершился «исторический» саммит в Хельсинки, Трамп улетел домой воевать с демократами, с американской прессой, со специальным прокурором Мюллером и с тенью Хиллари Клинтон. Путин тоже возвращается к своим, российским будням. Будни эти ничуть не изменились после встречи с Трампом: санкции, конфронтация с Западом вообще и с США в частности, идущая полным ходом гонка вооружений – все в силе, все как и было, ничего меняться не будет.

И если итогов у хельсинкского саммита не было, то осадок от встречи остался вполне ощутимый: те, кто сегодня называют себя «мировыми лидерами», таковыми уже едва ли являются. Они даже собственные государства не всегда представляют, а для мира так и вообще, скорее, угроза. Вот такие теперь голые короли.

Григорий Явлинский