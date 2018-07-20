«Женщина рожает, а я с мигалкой стою в пробке» 3 20.07.2018, 11:41

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Водители скорой рассказали, как добираются на вызовы.

Синие мигалки и вой сирены, белая машина с красными полосами продвигается в плотном автомобильном потоке — это бригада медиков выехала на экстренный вызов, спасать чью-то жизнь. Чтобы для больного все закончилось благополучно, нужно, чтобы скорая помощь приехала к нему как можно быстрее, но иногда сделать это очень непросто. AUTO.TUT.BY поговорил с водителями машин скорой помощи минской подстанции № 9 и узнал, что самое сложное в их работе, почему скорую порой не пропускают автомобили и пешеходы и что они чувствуют, если в машине умирает пациент.

«Я бы не смог работать таксистом…»

— Не фотографируйте меня, я с ночной смены — выгляжу очень уставшим. Вызовов было много, — говорит водитель машины скорой медицинской помощи Николай. — Лучше с коллегами моими пообщайтесь, которые только что заступили, — вон какие свежие красавцы.

Водители скорых стоят по двое-трое на заднем дворе подстанции, недалеко от своих машин, за несколько секунд они готовы вскочить за руль, завести машину и выехать на вызов. Но и «свежие» общаться с журналистом не хотят — скромничают.

— А что мы, зачем про нас писать? Вот медики — это да, помощь оказывают, мы только руль крутим. А что работаем по ночам, так у многих водителей такие смены. Вот, например, хлебовозки или спасатели.

Однако, потоптавшись немного, мужчины разговорились. Многие из них работают здесь уже давно. Мужчины соглашаются: работа у них сложная, на такой надо быть стрессоустойчивыми, не все выдерживают — увольняются. Например, наш первый собеседник, Николай, пришел на скорую пару лет назад, до этого работал на оконном производстве, да так на подстанции и остался.

— Прежде, чем сюда устроиться, я думал, может, пойти водителем-курьером? Но там надо было 22 заказа в день выполнять — кому холодильник везти, кому мелочь какую. Подумал, нет, лучше пойду на скорую, — рассказал парень. — Поначалу было сложно — люди больные, страдают. А потом втянулся и привык, работа как работа.

Кстати, оплачивается работа водителей машин скорой помощи практически так же, как у нас почти любая шоферская, с учетом стажа и классности. Средняя зарплата за июнь у водителей получилась 1060 рублей. Из-за того, что работают по скользящему графику, «дни путаются, вторник или четверг — не помним, неделя у нас — это наши смены».

Мужчины рассуждают между собой: конечно, водители сейчас требуются везде, можно, например, начальников возить или таксовать.

— Но для этого нужен определенный склад ума и характер. Я бы таксистом не смог, не такой…

«Женщина рожает, а я с мигалкой и сиреной в пробке застрял»

Александр на скорой помощи старожил — работает уже 25 лет, «но прошли они, как два месяца». Мужчина начинал ездить еще на «Волге», потом пересел на РАФ, а еще позже — на «Газель», теперь ездит на иномарке. За эти годы всякое повидал — людей спасали, реанимировали, роды принимали, но, к сожалению, были и те, кто умирал.

— Раньше машин ездило мало, добираться на вызов благодаря этому было проще. Но и на современных минских автомобилистов ругаться я не стану, водители сейчас ведут себя на дорогах лучше, чем раньше. Они, если нас видят, пропускают добросовестно, иной раз, даже если едешь без мигалок, например, выезжаешь со двора. Вид скорой все же стимулирует водителей вести себя тактичнее, — говорит Александр. — Наглецов, которые из вредности не пропускают, сейчас очень мало, если такой и найдется, то будет он один из сотни или даже тысячи.

Возможно, на это повлиял тот факт, что каждый квартал медики вместе с ГАИ проводят акции «Уступи дорогу скорой». Если сравнить ее результаты по каждому году, то нарушителей, которые не пропускают скорую помощь, становится все меньше.

Но нередки случаи, когда водители легковушек скорую помощь с мигалками и сиреной просто не замечают.

— Думаю, это потому, что звукоизоляция в машинах сейчас хорошая. Едет человек в новом авто и что происходит кругом не слышит, а если у него внутри музыка играет — так и подавно.

Бывает и так, что проехать скорая не может из-за того, что попадает в затор, когда заняты все полосы на проезжей части. Плохо одно: не все автомобилисты помнят, что они должны обеспечивать проезд машинам с включенными спецсигналами.

Пункт ПДД 79.6. В случае возникновения затора, препятствующего движению транспортных средств оперативного назначения, водители должны обеспечить «коридор безопасности», по которому разрешается проезд только указанных транспортных средств. Для этого транспортные средства, находящиеся в крайней левой полосе движения, должны занять в этой полосе крайнее правое положение.

— Недавно женщину везли на вторые роды, воды у нее давно отошли, вот-вот ребенок должен был появиться. Медики в перчатках сидят возле роженицы, говорят между собой: «Головка сейчас появится». А я слышу это и потом обливаюсь, адреналин зашкаливает — ведь до больницы доехать не могу! Шесть вечера — вся дорога забита машинами. Скорая с мигалкой — в пробке, сирена разрывается, но никто никуда не отъезжает. Слава богу, довезли тогда женщину до роддома…

«Не боимся парадов и подтоплений»

Случаев, когда надо везти пациента быстро, но по каким-то причинам это не получается, в работе Александра было много, все уже он и не вспомнит. Зато собственные ощущения и эмоции в такие моменты мужчина описать может.

— Страх отходит на второй план, есть только одно желание — поскорее довезти пациента, во что бы то ни стало. Превращаешься в суперчеловека: включается внимание, скорость, реакция, боковое зрение, все делаешь на автомате. Только бы спасти… Бывает, что несешься по полосе, вроде бы все тебе дорогу уступают, а тут — раз, и кто-то подрезает. Тогда внутри все обрывается и кажется, что сердце на секунду замирает… Тормозишь, а потом — снова вперед.

Сегодня в Минске в среднем за сутки автомобили скорой медицинской помощи выезжают на более чем 1500 вызовов, более сотни из них — экстренные. Зимой количество вызовов скорой значительно возрастает. А рекорд прошедшей зимы — 2800 вызовов.

К часто меняющимся условиям на дороге водители скорой уже привыкли и не страшатся этого. Говорят, из любой затруднительной ситуации можно найти выход.

— Минск в последние дни сильно затапливало, по некоторым улицам проехать нельзя было. Но всю эту информацию сообщал нам диспетчер подстанции. Искали другие альтернативные пути подъезда на вызов или в больницу.

Вспомнили водители и прошедший на День независимости парад с проездом военной техники, и своего коллегу, который ехал на скорой с мигалками и уперся в движущуюся колонну.

— Какой-то человек снял на видео те 30 секунд, когда скорая стояла перед танками, а они ее не пропускали. А чем закончилось, никто не знал. Ролик попал в интернет, и люди начали возмущаться, мол, танки главнее, чем жизнь человека. Но это неправда. На самом деле военная техника потом приостановилась и скорую пропустили.

Водители вспоминают, что такие случаи были и раньше, в прошлые годы — как правило, регулировщик всегда приостанавливает колонну и скорая помощь с мигалками проезжает.

«Однажды человек бежал перед скорой по трамвайным путям»

Если к автомобилистам у водителей скорых претензий нет, то к пешеходам — достаточно. Оказывается, люди совершенно не знают, как себя вести, если на дороге появляется машина с включенной световой и звуковой сигнализацией.

— Многие начинают метаться, не знают, в какую сторону им кинуться. Как-то было, что человек побежал перед скорой помощью по трамвайным путям! Пешеходы забывают, что в таких случаях они должны вообще не выходить на проезжую часть или как можно быстрее закончить ее переход.

А уж сколько пешеходов не уступают дорогу из-за того, что они скорую помощь не видят и не слышат: «уткнутся в свои телефоны, в ушах — наушники, на голове — капюшон». А некоторые люди и специально не спешат уходить с проезжей части, особенно если они идут по пешеходному переходу, мол, у них тут приоритет.

Водители сетуют, что много невоспитанных людей они замечают во дворах.

— Приедешь в многоэтажку на вызов, станешь возле подъезда и ждешь врачей, которые могут вести в машину пациента, а то и на носилках доставляют. Но обязательно найдется человек, которому ты мешаешь. Требуют отъехать сию минуту в другое место.

Наш собеседник Александр вспомнил, как аналогичный случай произошел с ним недавно во дворе дома на улице Кнорина.

— Жду бригаду, которая пошла в квартиру на вызов, а тут приезжает человек на крутой машине, заявляет, что это место у подъезда его и чтобы я отъехал немедленно. Я пытался с ним поговорить, усовестить, мол, а если бы мы к вашим близким приехали? А он ни в какую, уезжай и все.

Александру пришлось отогнать автомобиль в конец двора и уступить место автовладельцу. Однако через пару минут мужчина прибежал обратно.

— Говорит, ой, извините, подъезжайте к подъезду обратно. Врачи сказали, что носилки нужны. Давайте я отгоню машину, ставьте на то место. Оказалось, что наш вызов был к маме этого мужчины. Вот так ситуации меняют людей. Всегда нужно помнить, что что-то может случиться с вами или вашими родными. Не надо относиться к скорой помощи, как к бомжевозке.

«Попадешь в ДТП — ответишь по полной»

Решение о включении спецсигналов на скорой принимает старший бригады медиков, в зависимости от состояния пациентов, об этом делается отметка в путевом листе. Но водители говорят, что включать мигалку и сирену они не любят, хотя и предполагается, что при их использовании можно отступать от некоторых правил ПДД. Но этот приоритет они могут использовать только тогда, когда убедятся в безопасности своего проезда и их маневр не приведет к аварии.

— Привилегию мигалка и сирена, конечно, дает — водители и пешеходы должны нам уступать дорогу. Но если в это время попадешь в ДТП, то виновность определяют инспекторы ГАИ, которые в 95% случаев говорят нам, что мы не выполнили 25-й пункт ПДД: не обеспечили безопасность дорожного движения. Тогда непонятно, как при этом действует пункт правил 26-й: водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд автомобилю оперативного назначения с включенным маячком синего цвета.

К слову, после ДТП скорая помощь ехать дальше уже не может, даже если технически это возможно. В таких случаях пациента поддерживают на месте и ждут другую бригаду, чтобы перегрузить в их машину больного человека.

«Наряжать» скорые нужно ярче

— Да вообще, закон нужно менять — больше приоритета нам давать, — высказываются водители.

Напомним, что с вопросом о расширении прав медиков в части приоритета на дорогах Минздрав уже обращался к МВД, но законодательно медики тогда не смогли продвинуться, потому что в этом случае идут нарушения уже более глобальные.

— Если полный приоритет скорым дать, то бардак будет — все начнут включать мигалки по малейшему поводу, — возражает водитель реанимобиля Денис. — Я думаю, что больше пользы принесет, если наши автомобили сделают более заметными, вот как моя реанимация — галогенная мигалка сверху, стробоскопы на уровне фар — включенные они отражаются в зеркалах легковушек.

Водители одобрительно загудели, соглашаясь с мнением Дениса.

— Действительно, с сиреной едешь, а люди головой крутят, ищут, откуда звук. А мигалку, сидя в маленькой низкой машине, водители не видят, на себе испытал, — сказал еще один молодой водитель скорой. — Конечно, автомобилистам надо быть более внимательными, но и нашу работу надо совершенствовать.

На предприятии «Минсксанавтотранс» сообщили, что автопарк они постоянно обновляют. К примеру, в текущем году будут закуплены 40 скорых помощей Renault и 8 реанимобилей Volkswagen.