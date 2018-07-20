Литовские школьники будут бесплатно посещать выставки и концерты 1 20.07.2018, 11:43

Для этого школьники получат так называемые культурные паспорта.

Со следующего учебного года литовские школьники будут бесплатно посещать выставки, лекции, концерты и другие культурные мероприятия. Ученики младших и средних классов получат доступ к мероприятиям в организованных группах (например, целым классом), а те, кто учится в 9-12 классах, смогут составлять индивидуальные программы или участвовать в культурной жизни маленькими группами без сопровождения, пишет«Европульс».

Для этого школьники получат так называемые культурные паспорта, на которые будут поступать 15 евро в год. На эту сумму ученики смогут выбирать культурные мероприятия из онлайн-списка доступных программ. Сами программы будут субсидироваться, так что школьники получат возможность посещать мероприятия не реже раза в месяц.

В проекте будут принимать участие как государственные, так и частные театры, галереи, лектории и другие организаторы культурных событий.

С сентября проект начнет действовать для младшеклассников, а в январе 2019 года культурные паспорта получат все литовские школьники.