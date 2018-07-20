10 хитростей, которые помогут питаться правильно и вкусно 3 20.07.2018, 11:46

При правильном питании не обязательно в корне менять весь рацион.

Переходить на здоровую пищу можно поэтапно, постепенно вводя полезные ингредиенты в блюда и убирая из них вредные. В этом списке собраны 10 полезных кулинарных хитростей, которые помогут питаться правильно без ущерба для вкуса и аромата любимых блюд, сообщает healthinfo.ua.

Найдите замену соли

Поваренная соль, которую многие хозяйки используют для приготовления блюд, очень вредна для организма. Она выводит из него кальций и задерживает воду, что приводит к появлению отечности и повышению кровяного давления. К счастью, для приверженцев здорового питания у этого ингредиента есть огромное количество более полезных аналогов. Для приготовления здоровых блюд можно использовать морскую соль, соевый соус или молотую морскую капусту.

А если хочется экспериментов, можно приправлять свои блюда, к примеру, солью-мерло или гималайской розовой солью. Эти две альтернативы поваренной соли считаются одними из самых полезных и к тому же способны отлично оттенять вкус готовых блюд.

Делайте пюре из запеченного картофеля

Те, кто понял принципы здорового питания, давным-давно знает, что запеченный картофель намного полезнее вареного. В запеченном картофеле сохраняются калий и витамин С. Чтобы получить максимум пользы из этого продукта, при желании сделать картофельное пюре предварительно запекайте овощ, а не отваривайте. Перед отправкой в духовку картофель чистить не нужно: просто заверните его в фольгу и поместите в духовку. Когда он приготовится, разрежьте его пополам и ложкой извлеките мякоть. Вы будете приятно удивлены, но помимо пользы, такое пюре обладает и куда более нежным и мягким вкусом.

Готовьте макароны по-новому

Оказывается, и макароны можно сделать намного полезнее и при этом совершенно не испортить их вкусовые качества. Если вам очень нравятся макароны с соусом из мясного фарша, то сделать блюдо гораздо полезнее поможет одна простая манипуляция. Замените часть мясного фарша измельченными грибами или пюре из чечевицы. Сытность готового блюда при такой замене не измениться, а вкусовые качества блюда только улучшатся.

Еще один простой секрет улучшения макарон — заменить кетчуп протертым морковным пюре. Для улучшения вкусовых качеств пюре из моркови можно также добавить в него специи. Такая простая хитрость поможет обогатить блюдо витамином А и сделать его более оригинальным.

Добавляйте орехи в салаты

Сам по себе салат из свежих овощей очень полезен для организма. В нем собрано максимальное количество витаминов и микроэлементов. Однако и это блюдо можно улучшить. Например, если вы любите салаты с сухариками, добавляйте вместо них орехи или перепелиные яйца. С ними блюдо получается выигрышнее в плане подачи и более полезным по составу.

Экспериментировать можно и с заправками для салатов. Откажитесь от привычных соусов и в первую очередь от майонеза. Замените его йогуртом с добавлением лимонного сока и специй. А привычное оливковое масло смешайте с прованскими травами и сушеным базиликом. Такой салат будет полезным, легким и ароматным.

Используйте авокадо

До сих пор не включили в свой рацион авокадо? Зря! Авокадо очень полезен для организма и органично вписывается в практически любые блюда. К примеру, если вы готовите картофельное пюре, замените половину сливочного масла на пюрированное авокадо. Таким образом вы повысите содержание полезных веществ и в несколько раз снизите количество животного жира, калорий и холестерина в готовом блюде.

Любите бутерброды с сыром и супы? Смело вводите его в рецептуру супа или заменяйте сыр на авокадо. Бутерброды с его добавлением станут менее калорийными, а вот суп приобретет ярко выраженный сливочный вкус и более мягкую текстуру.

Замените сладкие шипучие напитки

При здоровом питании сладкие газированные напитки должны остаться в прошлом. Они содержат в своем составе много сахара, поэтому способствуют набору лишнего веса и увеличивают желание пить. Если вам очень нравятся такие напитки и отказаться от них полностью нет никакого желания, научитесь самостоятельно готовить здоровые аналоги. Добавляйте в минеральную воду фруктовые или овощные соки, цельные фрукты, ягоды, цитрусы и овощи. Постоянно экспериментируйте и пробуйте новые сочетания фруктов с овощами, пикантными травами и даже специями.

Готовьте овощи для салатов на пару

Не секрет, что приготовление овощей на пару позволяет сохранить гораздо больше полезных веществ по сравнению с обычной варкой. При отваривании овощей значительная часть их полезного состава попросту уходит в воду. Чтобы этого не происходило, перед приготовлением салатов готовьте овощи на пару. Вкус от такой манипуляции точно не изменится, а в плане пользы вы точно не проиграете.

Замените пломбир банановым мороженым

Тем, кто не может жить без такого вкусного, но очень калорийного десерта, можно попробовать приготовить его аналог. Банановое мороженое ничуть не хуже по своим вкусовым качествам, при этом в плане готовки намного проще. Все, что нужно для его приготовления, — нарезать небольшими кружочками бананы и поместить их на ночь в морозилку. На утро замороженные бананы нужно измельчить в блендере и затем добавить к ним немного кефира или нежирного молока. А если хотите максимально обогатить приготовленный десерт полезными витаминами и микроэлементами, присыпьте его любимыми орехами. Мороженное будет полезным и очень аппетитным.

Добавляйте горчицу к брокколи

Брокколи содержит в себе много соединений, которые оказывают укрепляющее действие на организм человека. В ее составе есть полезный микроэлемент сульфорафан, который обладает мощным противораковым действием. Чтобы организм быстро и полностью усваивал этот компонент, в брокколи нужно добавлять горчицу. Кроме того, легче усваивать сульфорафан помогают сочетания брокколи с редькой, васаби и рукколой.

Внесите коррективы в рецептуру пиццы

Казалось бы, пицца не может иметь ничего общего со здоровым питанием. Однако и этот продукт можно сделать полезным и при этом не менее вкусным. Для приготовления основы используйте не тесто, а овощи. Любой понравившийся овощ измельчите в блендере и смешайте с яйцом, положите на сковороду и выпекайте в духовке в течение 15 минут. На основу для пиццы выложите овощи и сыр, посыпьте все специями и травами. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте до состояния готовности. В результате вы получите любимое блюдо с меньшим содержанием калорий и богатым витаминным составом.