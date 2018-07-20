Галина Смирнова - властям: Произошедшее безнаказанным не оставим 20.07.2018, 11:48

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Галина Смирнова

Активистка из Бобруйска готова защищать свои права в суде.

26 июля в Могилеве состоится очередной суд, связанный с незаконным арестом руководителя Бобруйской городской организации ОГП Галины Смирновой накануне Дня Воли, пишет ucpb.org.

Она намерена обжаловать в областном суде штраф, присужденный ей судом Бобруйского района и города Бобруйска по откровенно сфабрикованным обвинениям.

Напомним, Галина Смирнова была задержана на пороге своего дома в ночь с 23 на 24 марта. Задержание происходило на волне массовых зачисток накануне праздничного мероприятия к столетию БНР в Минске, где она планировала присутствовать.

Поздно ночью она возвращалась домой на такси. Около подъезда её окликнул по имени неизвестный мужчина, как выяснилось позднее – сотрудник ОМОНа. Ей не позволили «позвонить» в домофон, чтобы предупредить мужа о задержании, посадили в служебную машину и доставили в отделение УВД, где на неё составили два протокола.

Галину Смирнову обвинили в «переходе улицы в неположенном месте» и «неповиновении законным требованиям должностного лица». Двое суток (накануне Дня Воли и сам праздничный день) она провела в одиночной камере.

21 и 23 мая состоялись суды, на которых показания давали задержавшие ее сотрудники ОМОНа. Несмотря на большое количество нестыковок в показаниях и протоколах, Галину Смирнову признали виновной и оштрафовали сумарно на 3 базовых величины.

В суде Галина Смирнова заявила, что заведенные против нее дела являются незаконными, необоснованными и политическим мотивированными, и она намерена обжаловать решение суда.

В общей сложности уже состоялось восемь судебных заседаний по этому делу, однако добиться честного справедливого решения пока не удалось. Но Галина Смирнова не намерена сдаваться.

«Я не могу это простить и просто так оставить, потому что это не просто сфабрикованное дело, – отметила она в комментарии. – И если ничего не делать, никаких мер не предпринимать, то каждый человек может быть в любом месте остановлен, ему что угодно могут инкриминировать и осудить. Сейчас вышли на новых свидетелей произошедшего, готовимся. Самое главное – нужно показать им, что мы это оставлять безнаказанно не будем».

Заседание состоится 26 июля в 9.30 в Могилевском областном суде.