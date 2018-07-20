Нацполиция Украины: Установлено лицо, причастное к убийству Шеремета 20.07.2018, 11:55

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Павел Шеремет

Фото: RFE/RL

Украинские оперативники отработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов.

Следствие по делу Павла Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано".

Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил во время брифинга в Одессе 20 июля, сообщает obozrevatel.com.

"Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена личность, то есть не конкретное лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал замглавы Нацполиции

По его словам, оперативники отработали более 3000 терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.

"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.

Полицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенную границу".