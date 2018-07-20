«Те, у кого власть и деньги, здесь не лечатся» 1 Валентин Жданко, «Радыё Свабода»

20.07.2018, 12:50

ФОТо: media73.ru

О чем говорят в очереди к врачу.

На прошлой неделе почти два часа пришлось провести в очереди в своей участковой поликлинике. И это не к терапевту или какому-либо узкому специалисту - всего лишь в так называемый «доврачебный» кабинет, чтобы заказать выписку из амбулаторной карты, без которой не получишь «водительской» справки.

Усталая и раздраженная врач, которой я, отсидев столько времени под дверями, высказал все, что думаю по этому поводу, отмахнулась:

- А что вы хотели? У нас персонала не хватает. А людей вон сколько...

- Раньше таких очередей не было, - вспоминаю я как старожил микрорайона.

- А раньше у нас и жителей столько не было, - кивнула врач на окно, за которым на месте, где еще недавно было болото, за последние годы вырос целый район многоэтажных домов. Последствия градостроительной политики «уплотнения»: коммерческое жилье в старом районе строится быстрыми темпами, при этом поликлиника, возведенная еще при СССР, остается единственной в округе.

В нашей поликлинике (как, наверное, и почти во всех других) не хватает докторов и медсестер. Зарплаты низкие, нагрузка - большая. Лучшие специалисты, наработав опыт и стаж, бегут: одни в платные медцентры, вторые - за границу. Другие деньги, другая работа, другие перспективы...

... Времени в очереди много, люди разговаривают на околомедицинские темы.

- Здесь у нас в Минске еще ничего, терпимо. У меня родственница в Старых Дорогах в районную больницу попала, так ей с порога сказали: хочешь лечиться - иди покупай вот такие и такие лекарства. Хочешь УЗИ - езжай за 100 километров в Солигорск. А у нас в областной больнице в Боровлянах все на месте и пока бесплатно...

- За «бесплатно» они тебе только давление измерят. Те, у кого власть и деньги, здесь не лечатся. А хочешь нормально лечиться - плати. Хорошие лекарства лучше из-за границы везти: они там вдвое дешевле. Мне моя дочь постоянно из Польши привозит.

- Теперь и у нас подешевеют: вон сколько этих мошенников посадили. Вы видели, сколько они накрали? По телевизору показывали. Это же те, что медикаменты и технику за границей покупали. К ним без «отката» ни один коммерсант не мог подойти....

Атрибуты «бесплатной» медицины

На белорусской «бесплатной» медицине лежит глубокий отпечаток режима жесткой экономии. Вы это чувствуете, сидя в очереди в полутемном коридоре (экономится электроэнергия). Потом в кабинете медсестры, которая делая электрокардиограмму, предлагает не снимать рубашку, потому что на дерматиновый топчан нечего постелить (бумажные простыни также, по-видимому, экономятся). После процедуры вам посоветуют воспользоваться собственными салфетками...

Зимой в панельном здании (особенно в угловых кабинетах) холодина. Но пользоваться обогревателем запрещено. Как, впрочем, и другими электроприборами - например чайником. Врачи и медсестры нередко даже свои халаты вынуждены покупать за собственные деньги: те, что есть, либо не подходят размером, либо настолько изношены, что стыдно одеть...

Между докторами, которые просто лечат, и теми, кто руководит и отвечает за материально-техническое обеспечение, заключает контракты с поставщиками медтехники, строителями, ремонтниками - огромная и очевидная имущественная разница.

Первые чаще всего ездят на работу общественным транспортом или каким-нибудь 15-летним «Опель»; вторые нередко - на новеньком «Лексусе» стоимостью около 100 тысяч долларов. Официальные заработки и у тех, и у других сравнительно невысокие. Об истинных причинах такого имущественного расслоение все догадываются, но молчат. Но если власть вдруг начала масштабную «чистку» в этом окружении и показала, каким образом реально происходит приобретение лекарств и оборудования для государственной медицины, в это сразу поверили фактически все, кто когда-либо с этой медициной сталкивался.

Медобслуживание для избранных

При этом надо иметь в виду: в обычные участковые поликлиники ходят не все. Те, кто при власти, лечатся в спецполиклинике и спецбольнице (лечкомиссии).

Те, кто имеют деньги, идут в платные медцентры либо (если деньги большие) едут за границу. В зарубежные клиники, кстати, направляют и высокопоставленных белорусских чиновников - когда требуется сложная операция.

Ну, а уж все остальные (у кого ни денег, ни власти) вынуждены обращаться в участковую поликлинику и районную больницу.

Эти реалии сегодняшнего белорусского здравоохранения якобы легко оправдать: государство бедное, правительство залезло в долги к иностранным правительствам и банкам, а долги нечем отдавать, всем надо затянуть пояса ради «сбережения каждой государственной копейки».

Но когда люди смотрят по БТ оперативные видеосъемки КГБ и Следственного комитета, видят пачки наличной валюты, найденные в тайниках арестованных чиновников от медицины, то задают себе вопросы: так вот ради этого на мне экономили, заставляли лечиться непонятными лекарствами, сидеть часами в темных коридорах поликлиники , покупать за собственные деньги шприцы и капельницы?

И все это, очевидно, не изменится до тех пор, пока сами чиновники не будут лечиться в тех же поликлиниках и больницах, которые «оптимизировали». Верх цинизма и лицемерия - создать такую систему «для черни», осознавать все ее пороки, принуждать людей к жесткой экономии даже на необходимых мелочах - и при этом для себя, любимых, построить и оборудовать всем необходимым уединенную привилегированную больничку, где ни очередей, ни дефицита лекарств или оборудования.

Если верить официальной статистике, Беларусь - в европейских лидерах по «обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами»: на тысячу населения приходится более 5 врачей (это больше, чем во Франции, Германии, Австрии). Правда, статистика не акцентирует внимание на том, что зарплаты у белорусских медиков в 20-40 раз ниже, чем у их коллег на Западе. К тому же, сидя часами в очереди в поликлинике, сильно сомневаешься, что в Беларуси так уж много врачей. Может, что-нибудь не так с подсчетами? Посчитали все незаполненные ставки либо всех выпускников медицинских вузов, многие из которых давно уже отсюда уехали?

...В течение трех дней я наконец оформил в поликлинике выписку и рассчитывал на то, что сейчас в «водительской» поликлинике быстро смогу пройти осмотр и получить необходимую справку. С удовольствием узнал, что записаться на осмотр можно через сайт (порадовался: наконец информационные технологии дошли и до государственной медицины). Но радость была недолгой: ближайшая доступная дата для приема - только через две недели. Таким образом, на получение справки, без которой нельзя садиться за руль, потребуется минимум три недели. Раньше все это можно было сделать за день.

... И еще одна деталь, которая показывает «особую заботу» чиновников от медицины про сбережение государственных ресурсов. Ради жесткой экономии медперсонала запрещено заряжать на рабочем месте свои мобильные телефоны. (Хотя многие медики потихоньку этот запрет и нарушают, но имейте его в виду, если не можете дозвониться до своего врача).

Валентин Жданко, «Радыё Свабода»