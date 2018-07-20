Врачи о разбившихся в Украине белорусах: Трое в реанимации, остальные в хирургии
- 20.07.2018, 12:14
Детей среди пострадавших нет.
Пассажиры, пострадавшие в аварии в Николаевской области, сейчас находятся в районной больнице городского поселка Кривое Озеро. Всего здесь 12 белорусов, сообщает tut.by.
— Вызов поступил ночью, людей к нам привозили на скорых, — говорят в больнице. — На работе был дежурный врач, поэтому остальных подняли по экстренному вызову.
Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев — Одесса возле поселка Кривое Озеро. Микроавтобус «Одесса — Гомель» врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров направлены в медучреждение.
В больницу срочно вызвали травматолога, «реанимацию», сотрудников лаборатории.
— К нам госпитализировано 12 человек, — говорит Любовь Скрипниченко, замглавврача по лечебной работе больницы. — Один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Трое больных находятся в реанимации, остальные в хирургии.
По словам врачей, пациент в тяжелом состоянии — мужчина. У него закрытая ЧМТ.
— К нам выехали консультанты из Николаева, — продолжают в больнице. — Сейчас идет консилиум.
В больнице уточнили, что детей среди пострадавших нет. Родные белорусов с медиками пока не связывались.