Врачи о разбившихся в Украине белорусах: Трое в реанимации, остальные в хирургии 20.07.2018, 12:14

Детей среди пострадавших нет.

Пассажиры, пострадавшие в аварии в Николаевской области, сейчас находятся в районной больнице городского поселка Кривое Озеро. Всего здесь 12 белорусов, сообщает tut.by.

— Вызов поступил ночью, людей к нам привозили на скорых, — говорят в больнице. — На работе был дежурный врач, поэтому остальных подняли по экстренному вызову.

Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев — Одесса возле поселка Кривое Озеро. Микроавтобус «Одесса — Гомель» врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров направлены в медучреждение.

В больницу срочно вызвали травматолога, «реанимацию», сотрудников лаборатории.

— К нам госпитализировано 12 человек, — говорит Любовь Скрипниченко, замглавврача по лечебной работе больницы. — Один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Трое больных находятся в реанимации, остальные в хирургии.

По словам врачей, пациент в тяжелом состоянии — мужчина. У него закрытая ЧМТ.

— К нам выехали консультанты из Николаева, — продолжают в больнице. — Сейчас идет консилиум.

В больнице уточнили, что детей среди пострадавших нет. Родные белорусов с медиками пока не связывались.