Артем Милевский: «Брестский» навсегда! Удачи вам всем, мужики!2
- 20.07.2018, 13:05
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Футболист обратился к болельщикам и игрокам брестского «Динамо».
Форвард Артем Милевский после расставания с брестским "Динамо" обратился к болельщикам и полузащитнику Павлу Савицкому, сообщает «Прессбол».
"Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь "Миля, Миля" — это незабываемо. Удачи вам всем, мужики, "Брестский" навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!" — написал Милевский в «Инстаграм».
Вчера утром появилось сообщение о том, что Милевский, Гаврилович и Савицкий покидают брестское "Динамо". Через несколько часов пресс-атташе команды Ольга Хижинкова подтвердила эту информацию.
О причинах расставания с игроками основного состава не сообщается.