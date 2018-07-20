Артем Милевский: «Брестский» навсегда! Удачи вам всем, мужики! 2 20.07.2018, 13:05

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Артем Милевский

Футболист обратился к болельщикам и игрокам брестского «Динамо».

Форвард Артем Милевский после расставания с брестским "Динамо" обратился к болельщикам и полузащитнику Павлу Савицкому, сообщает «Прессбол».

"Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь "Миля, Миля" — это незабываемо. Удачи вам всем, мужики, "Брестский" навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!" — написал Милевский в «Инстаграм».

Вчера утром появилось сообщение о том, что Милевский, Гаврилович и Савицкий покидают брестское "Динамо". Через несколько часов пресс-атташе команды Ольга Хижинкова подтвердила эту информацию.

О причинах расставания с игроками основного состава не сообщается.