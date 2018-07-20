Что почем на главном рынке Минска 20.07.2018, 12:29

На Комаровке появились белорусские персики по 2,5 рубля.

По ассортименту на Комаровке стало заметно, что лето пересекло экватор. На прилавках появились тыквы и кукуруза, вовсю уже торгуют белорусскими яблоками и сливами, а цены на дыни и арбузы уверенно катятся вниз, пишет tut.by.

Еще семь дней назад лесные грибы — лисички — продавали только в одном месте и цена кусалась. Теперь их полно. Кроме того, во многих местах продают подосиновики, подберезовики и боровики. Журналисты узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.

Фото: tut.by

За последнюю неделю значительно подешевели овощи. Помидоры уже можно найти меньше чем по рублю. Крупные и ярко-красные стоят всего 1,19 рубля.

— У людей на огородах они только начали созревать, так что совсем подешевеют к середине августа, — поясняет продавец помидоров. Пока средняя цена на них 1,5−2 рубля.

Фото: tut.by

Подешевела и свекла с морковкой. Теперь килограмм и того, и другого можно купить всего за рубль. Кило капусты в среднем продают по 50 копеек. Перец упал в цене до 2 рублей, картошка до 59 копеек.

Фото: tut.by

Цена на огурцы за последний месяц существенно не менялась — они то теряют, то прибавляют в цене 10−20 копеек. Сейчас килограмм можно купить за 70 копеек.

Фото: tut.by

На прилавках уже появилась кукуруза. За кило просят 5 рублей. По такой же цене продают и свежую тыкву.

Фото: tut.by

На этой неделе рынок завалило лесными грибами. Лисички продают и на вес, и ведерками. Килограмм стоит 10 рублей, а литровое ведерко с горкой — 7−10. Еще на прошлой неделе лисички продавали по 20 рублей за кило. Появились в продаже и боровики с подосиновиками. Продают их небольшими ведерками. Цена от 10 до 15 рублей. Грибники говорят, что кое-где в лесу грибов очень много, поэтому цены могут еще упасть.

Фото: tut.by

На рядах с фруктами тоже не обошлось без новинок. Впервые на рынок привезли белорусские персики, которые выращены под Слуцком. Продавец рассказала, что это специальный сорт, который адаптирован под наш климат. Килограмм фруктов стоит всего 2,5 рубля.

Фото: tut.by

Во многих местах стали продавать свежий инжир. Цена варьируется от 1,6 до 2 рублей за штуку.

На прилавках горками лежат белорусские яблоки. В основном белый налив, но есть и другие сорта. Кило стоит от 1 до 3,5 рубля. В паре мест замечены даже отечественные груши. Еще твердоватые. Цена за кило 1−1,5 рубля.

Фото: tut.by

На рынке уже нет такого обилия черешни, как еще неделю назад, да и цена выросла почти вдвое. Кило продают за 6,5 рубля. Зато каждый третий продает сливы. Цены разные — от 2 до 3,8 рубля. В среднем кило неплохих синих слив стоит 2,8 рубля.

Фото: tut.by

Вновь подешевела малина. На прошлой неделе килограмм ягод стоил 7 рублей. Сейчас можно купить и за 4,5.