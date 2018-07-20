В Германии избрали первого «ночного мэра» 20.07.2018, 13:16

Должность получил 27-летний студент Хендрик Майер.

В немецком городе Мангейм, федеральная земля Баден-Вюртемберг, 19 июля был избран первый в Германии "ночной мэр".

Об этом сообщает Deutche Welle.

Должность получил 27-летний студент Хендрик Майер, опередивший на выборах остальных девять претендентов - двух женщин и семерых мужчин.

Голосование проходило среди представителей клубной жизни города, городской администрации, а также присутствующих на выборах жителей после того, как каждый из претендентов представил собственную программу.

Майер приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. "Ночной мэр" Мангейма будет работать 50 часов в месяц. В его обязанности будет входить, в частности, улаживание споров, возникающих между участниками ночной жизни города и жителями, которые требуют тишины.

Он будет контактным лицом для владельцев ночных клубов, баров и пабов, а также для городской администрации в вопросах, касающихся ночной жизни.

Должность "ночного мэра" или аналогичные ей есть в Амстердаме, Нью-Йорке, Лондоне и Цюрихе.