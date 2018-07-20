Супертанки НАТО, созданные в противовес СССР 1 20.07.2018, 13:30

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Гонка вооружений началась сразу же после окончания Второй мировой войны.

Показанные в Берлине 7 сентября 1945 года советские танки ИС-3 произвели сильное впечатление на западных военных. По Шарлоттенбургскому шоссе прошли 52 танка 71-го гвардейского тяжелого танкового полка 2-й гвардейской танковой армии. Огромные, хорошо вооруженные монстры из СССР были грозными противниками.

Западным странам срочно понадобился ответ в виде еще более мощного танка. Работы в этом направлении подстегнуло появление у Москвы еще более мощной машины — танка Т-10, пишет tut.by.

ИС-3 на параде в Берлине. Фото: tvzvezda.ru

«Завоеватель» для джентльменов

После демонстрации ИС-3 в Берлине англичане в срочном порядке стали разрабатывать собственный тяжелый танк. Первый прототип боевой машины под названием FV 201 отправился на испытания уже в 1947 году, и по их результатам стало ясно, что тягаться с советским танком британцу не получится, а тут еще подоспели новости, что СССР успел создать больше тысячи ИС-3.

Тогда британцы решили переработать FV 201 — поставили побольше башню, куда установили 120-мм нарезную пушку L1 с непростой системой управления огнем, которая позволяла точно вести стрельбу только с короткой остановки. Новинка получила название FV 214 Conqueror («Завоеватель»).

Лоб башни прикрывала 176-мм броня, маску пушки — 200 мм. Но уже тогда этого было недостаточно, особенно в случае применения противником кумулятивных снарядов. Корпус был защищен еще слабее — его лоб прикрывала лишь 130-мм броня.

Двигатель танка — Rolls-Royce Meteor M120 мощностью 810 л. с. — отличался хорошим аппетитом: 1000 литров с небольшим в баках FV 214 хватало на 160 км. Максимальная скорость боевой машины не превышала 35 км/ч.

В 1955 году FV 214 поступили на вооружение британской Рейнской Армии, но пробыли в войсках недолго — сказалась низкая надежность. Уже в 1966 году их сняли с вооружения.

Тяжелый американец без имени

Попытки сделать тяжеловеса не оставляли и американцы. В 1948 году инженеры фирмы «Крайслер» нарисовали проект нового тяжелого танка Т43, да так удачно, что военные им заинтересовались. Еще больший интерес к тяжелому танку подстегнула начавшаяся Корейская война. Уже в 1951 году был готов первый экземпляр танка, но Пентагон не стал дожидаться конца его испытаний и выдал заказ на 300 машин.

Фото: topwar.ru

Конечно, военные поторопились, в тестовый экземпляр после испытаний пришлось внести около 100 изменений. В итоге всю первую серию отправили на хранение в 1955 году.

Позже военные решили всё же выдать заказ на доработку и модернизацию 74 этих машин. В итоге получился хорошо защищенный танк с мощным вооружением, получивший обозначение М103А1.

Рациональные углы наклона и 254 мм броня маски пушки делали из танка трудную для поражения мишень. Он получил мощную 120-мм пушку М58, кумулятивный снаряд которой мог пробить с расстояния 1828 м броню толщиной 303 мм при угле встречи в тридцать градусов. Бронебойный при тех же условиях пробивал 196 мм бронеплиту.

Фото: life.ru

Для удобства стрельбы танк оснастили стереоскопическим дальномером, имеющим автоматическую передачу данных в баллистический вычислитель наводчика.

Доработанный танк понравился Корпусу морской пехоты, который заказал переделку 219 танков. В военных действиях танк не участвовал. Несколько десятков армейских М103 перебросили в Европу, танки морской пехоты не покидали территории США. К слову, кроме обозначения М103 собственного прозвища танк не получил.

Большая пушка для королевы

Поразить танк первым же выстрелом — хорошо, а гарантированно уничтожить прямым попаданием — еще лучше. А что нужно, чтобы этого добиться? Правильно, установить пушку как можно больше!

Так поступили английские инженеры, создав в 50-х годах прошлого века орудие 183-мм QF L4 весом четыре тонны. Пушка стреляла 72 кг снарядами, заряды для которых весили 32,8 кг. Боеприпас был только одного типа — фугасно-бронебойный со сплющивающейся головкой (High Explosive Squash Head, сокращенно HESH).

Фото: reddit.com

Специально под это громадное орудие было доработано шасси танка Сenturion Mk.3. Учитывая сложность конструкции, САУ подвергалась многочисленным переделкам и до испытаний дошел вариант под обозначением FV4005 Stage II.

Это был третий по счету вариант САУ, который весил полсотни тонн и оснащался башней кругового вращения с броней всего в 14 мм. Во время первых стрельб в 1956 году внутрь FV4005 Stage II садить побоялись — никто не знал, что может случиться после выстрела из такой мощной пушки. Как показали испытания, бояться было нечего — манекены не пострадали, чего не скажешь о мишенях.

Фото: staticflickr.com

Танк Centurion после попадания 72 кг снаряда лишился башни, а у более тяжелого FV 214 Conqueror раскололо надвое маску пушки.

Несмотря на такие успехи, САУ в серийное производство не пошла, а сохранившийся экземпляр можно увидеть в танковом музее в Бовингтоне.

Рогатый и немецкий

В 70-х годах прошлого века в ФРГ был выпущен танк Versuchsträger 1, или Leopard 3. Две его мощные пушки говорили о желании немцев кардинально усилить огневую мощь.

Фото: primeportal.net

Первый экземпляр танка — VT1−1 — был вооружен двумя нарезными пушками L7А3 с ручной подачей снарядов (по другим данным, с автоматической). Впрочем, мощности этих орудий было недостаточно уже тогда — лобовая броня новейшего советского танка Т-64 не пробивалась ими с 500 метров.

VT1−2 был вооружен куда серьезнее — две 120-мм гладкоствольные пушки Rh-120, одна из которых была снабжена автоматом заряжания (подача снарядов велась из шестизарядного картриджа), вторая заряжалась вручную.

На испытаниях Leopard 3 при стрельбе с места показал высокую точность и вероятность попадания: стандартная мишень НАТО 2,3×2,3 м поражалась с первого выстрела с вероятностью 90%, что выше, чем у танка с классической компоновкой. А вот с ходу точно стрелять не получалось: выстрел из одного орудия приводил к уходу танка с линии движения, и Leopard 3, таким образом, двигался при ведении огня зигзагами.

Были и другие недостатки, из-за которых в 1976 году испытания были прекращены.

Судьба ИС-3

Что касается советских ИС-3, то, несмотря на множество технических новшеств и явный прогресс особенно в революционной схеме бронирования корпуса и башни по сравнению со своим предшественником ИС-2, ИС-3 имел ряд недостатков. Уже в начале 1946 года была создана комиссия по анализу дефектов этого танка, которая выявила целый ряд проблем — выход из строя двигателя, ненадежная работа коробки передач, проблемы элементов бронекорпуса в районе моторно-трансмиссионного отделения и так далее.

С учетом этого, все танки ИС-3 были подвергнуты модернизации и переделкам, однако боевые машины так и не были доведены до необходимого уровня эксплуатационных требований. В середине 1946 года ИС-3 сняли с производства. Всего было выпущено чуть более 1500 этих тяжелых танков.