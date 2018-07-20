The Times: ГРУ отравила Скрипаля, исходя из «кодекса лояльности» 20.07.2018, 13:41

1,940

Фото: PA Wire

Агенты военной разведки РФ покинули Британию сразу после покушения.

Британские детективы считают, что нападение в Солсбери с использованием вещества "Новичок", вероятно, совершили нынешние или бывшие агенты российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщает The Times.

Определение связей исполнителей с ГРУ является частью расследования покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери. Другие варианты, такие как привлечение другого российского разведывательного агентства, также не исключены.

Скрипаль был офицером ГРУ, в 1990-х годах его завербовала британская разведка MI6. Почти все российские разведчики, на которых он указал, были бывшими военными. Издание отмечает, что из всех ветвей российской разведки ГРУ больше других придерживается строгого кодекса лояльности.

Следствие считает, что потенциальные убийцы использовали бутылку для духов с "Новичком", чтобы распылить его на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери в марте. Затем они выбросили бутылку и вылетели из страны.

Через четыре месяца тот же флакон нашли 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули. Стерджесс умерла 8 июля в результате воздействия "Новичка", Роули находится в больнице.

Считается, что Стерджесс побрызгала из флакона на кожу, думая, что это духи, и получила дозу в десять раз больше, чем Скрипали.

Ранее британские СМИ сообщали, что к покушению на Скрипалейпричастны "несколько россиян", сейчас ведутся поиски более чем одного человека. Однако министр по вопросам безопасности опроверг эту информацию.