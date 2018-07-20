Денис Урбанович: Не могу поступиться принципами и гражданской позицией 1 20.07.2018, 14:00

Денис Урбанович

Фото: nn.by

Один из защитников Куропат рассказал, почему защищает урочище.

Один из защитник Куропат Денис Урбанович рассказал сайту palitviazni.info про себя, свою принципиальную гражданскую позицию и пребывание на «сутках».

"Во время пребывания в Центре изоляции правонарушителей приходили милиционеры и пугали, что могу отправиться в тюрьму, если буду продолжать защищать Куропаты", - говорит Денис.

Денис Урбанович живет в Логойском районе. Он принимал участие в пикетировании ресторана «Поедем поедим» около Куропат с начала июня.

1 июля его задержали в Минске вместе с активисткой и режиссером Ольгой Николайчик, обоим дали 10 суток административного ареста за участие в пикетировании ресторана.

- В свое время я учился в ПТУ на мастера монтажно-строительных работ, - говорит Денис Урбанович. - Но в последнее время, к сожалению, не работаю. Очень сложно в нашей стране найти работу, если раньше тебя судили по политической статье. После «президентских выборов» снял флаг над зданием в деревне в Логойском районе, где проходило голосование, а на вывеске «выборы» написал «За прозрачные выборы».

В результате был суд, за «оскорбление государственного флага» получил 2 года. Еще и брата вместе со мной посадили, который затем получил полтора года, хотя практически ничего не делал.

Поэтому сейчас с работой, как уже говорил сложно. Как услышат фамилию, то сразу отказывают мне в работе.

- Почему вы решили присоединиться к защитникам Куропат?

- Когда была защита мемориала от застройки в 2017 году, то еще сидел в колонии. Естественно, переживал, даже милиционеры у меня спрашивали: "Что-то, Урбанович, ты скучный ходишь. Что с тобой случилось?" - "Куропаты нужно защищать, - отвечал, - какое тут может быть настроение?"

Поэтому, когда уже был на свободе и узнал о дежурстве возле Куропат, то 1 июня был уже там. Позвонил всем друзьям и знакомым, пригласил присоединяться к защите мемориала. Мой средний брат тоже приезжал и присоединялся к обороне.

И я хочу сказать, что сейчас защитникам приходится довольно сложно. Много провокаций, людей отправляют на "сутки".

- Как мне кажется, в прошлом году во время защиты Куропат все было более организованно...

- Тогда была немного другая ситуация. Люди не давали застройщику строить возле мемориала, а сейчас же ресторан уже построен. И во время защиты элементарно не хватает человеческого ресурса. Мы же договаривались, чья организация и в какой день должна нести вахту в Куропатах. И вот, например, очередь Партии Белорусский Народный Фронт дежурить, а никого из ее представителей нет. А одному там тоже сложно находиться. У меня милиционеры и бело-красно-белый флаг отбирали и пытались задержать.

- Как может разрешиться эта ситуация?

- Думаю, нужно привлечь к работе профессиональных юристов и добиваться того, чтобы вернули старые защитные зоны Куропат. Но лично я буду там стоять до конца.

- За защиту Куропат не так давно вы уже получили 10 суток административного ареста...

- Приходили милиционеры, все пугали, что могу отправиться в тюрьму, если буду продолжать защищать Куропаты. Говорили так: "Поскольку раньше ты имел судимость, то отправить тебя за решетку гораздо легче, чем остальных защитников". Но я думаю, что это они просто пугают тюрьмой. А вот на "сутки" отправлять могут. И лично меня они не запугают. Я не могу поступиться своими принципами и своей гражданской позицией. Мои родственники лежат в Куропатах, я стоять буду до последнего.