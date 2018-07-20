Трамп: Мы можем обложить пошлинами весь импорт из Китая 3 20.07.2018, 14:38

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Дональд Трамп

Фото: EPA

США могут обложить товары из Китая на общую сумму на $500 миллиардов.

В случае необходимости пошлинами могут быть обложены ввозимые из Китая товары на общую сумму $500 млрд, заявил Дональд Трамп. В 2017 году в США из Китая ввезли товаров на $505,5 млрд, сообщает РБК.

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. В интервью CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что он готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

«Я готов дойти до пятисот [миллиардов долларов]», — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Китая — в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», — сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка $200 млрд.

На фоне заявления Трампа о возможной эскалации торговой войны с Китаем основные фондовые индексы Европы пошли вниз. Германский DAX опустился более чем на 0,5%, британский FTSE 100 — на 0,4%, французский CAC 40 — более чем на 1%. Торги на биржах США пока не начались.