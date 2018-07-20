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В Польше растет продажа автомобилей

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  • 20.07.2018, 14:44

В первом полугодии нынешнего года польские автосалоны продали 273 тысячи новых машин.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в первом полугодии нынешнего года из польских автосалонов выехало 273 тысяч новых автомобилей. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, передает «Радио Польша».

Продажа новых автомобилей в Польше растет уже на протяжение 39 месяцев. Однако, машины в салонах покупают, прежде всего, фирмы. Только каждое третье авто в первом полугодии этого года было куплено индивидуальным клиентом.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2018 года польские автосалоны продадут порядка 550 тысяч новых автомобилей.


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