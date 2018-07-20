В Минске снова оштрафовали защитников Куропат 3 20.07.2018, 14:58

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Активистам «Европейской Беларуси» присудили огромные штрафы.

В Центральном суде Минска судили активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Маю Наумову, Ольгу Николайчик, Леонида Кулакова. Вчера их задержали сотрудники ОМОНа у ресторана «Гранд Кушавель», передает «Белсат».

Дело Ольги Николайчик рассматривала судья Шабуня. В протоколе отмечено, что Николайчик раздавала буклеты, Ольга утверждает что не успела раздать ни одного. К тому же добавила, что не было атрибутов пикетирования, ни лозунгов.

Фото: belsat.eu

Свидетелями выступили два сотрудника ОМОНа. Один из них, Дмитрий Коржик, объяснил, что он понимает под пикетом: «Вольное изъявление граждан, по которому они призывают свое мнение» » (сохранен язык и оригинал выражения - ред.). Свидетель Андрей Компаниец добавил, что буклеты были атрибутом протеста.

Судья Шабуня присудило Ольге Николайчик штраф в размере 980 рублей. Таким же штрафом судья Хома наказал Мaю Наумову, а Леониду Кулакову судья Есьман приговорил 1102 рубля штрафа.