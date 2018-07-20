Видеохит: Невеста в день свадьбы прокатилась в ковше погрузчика 1 20.07.2018, 15:09

Жених в Китае приехал за невестой на погрузчике.

Китаянка в день своей свадьбы прокатилась в очень необычной «повозке». Жених приехал за невестой на погрузчике, и пара вместе с несколькими гостями отправилась на торжественную церемонию в ковше, пишет 120.su.

Однако, если вы думаете, что мужчина хотел соригинальничать и удивить будущую жену, то вы ошибаетесь. Дело в том, что из-за сильных дождей дорога оказалась частично затопленной, так что жених побоялся, что обычная машина там не проедет. И уж тем более мужчина не хотел, чтобы возлюбленная промочила ноги и испортила платье.