«Концерт не понравился КГБ» 1 20.07.2018, 15:18

1,355

Фото: Newspix.pl

Выступление Lady Pank в Беларуси было отменено.

Три года назад белорусские власти не разрешили организацию концерта группы Lombard в Гродно. Теперь история повторяется. Был отменен концерт рок-группы Lady Pank. Хотя белорусская сторона избегает однозначного объяснения ситуации, у поляков, проживающих в Гродно, есть своя теория, пишет Wprost, (перевод - Сharter97.org).

Тот факт, что концерт Lady Pank, запланированный на 28 июля, будет отменен, сообщилa в «Фейсбуке» президент Союза поляков в Беларуси Анджелика Борис. Она напомнила, что в 2015 году власти Беларуси отказались от разрешения Генеральному консульству Республики Польша в Гродно организовать концерт группы Lombard.

«У нас снова такая же ситуация, только с другой группой», - добавила Борис.

Концерт в сентябре?

Портал znadniemna.pl сообщил, что концерт должен был состояться во дворе Нового Замка в Гродно. Официальная информация об отмене выступления Lady Pank еще не дана, но все, кажется, указывает на то, что этого не произойдет.

Гродненскому филармоническому оркестру было сделано предложение по этому вопросу:

«В связи с тем, что там раскопки, нашли церковь, там перерыли весь Новый замок. Сейчас вопрос стоит о переносе концерта», – сообщила заместитель по концертно-гастрольной деятельности и идеологической работе Анна Лычковская.

По словам чиновника, власти рассматривают вариант о переносе концерта на сентябрь. Если музыканты Lady Pank не согласятся на такое решение, концерт будет отменен. Тогда филармония должна вернуть деньги за билеты.

«Они просто спустили его»

По словам Анджей Почобута из Союза поляков в Беларуси, объяснения властей не соответствуют действительности.

«Есть площадки, готовые принять концерт Lady Pank 28 июля. Однако ответ властей ясен - нет!

Разрешение на концерт 28 июля было отменено», - написал Почобут в Facebook. «Концерт не понравился КГБ. И они отменили его», - добавил он.

Почобут утверждает, что предложение властей перенести концерт на сентябрь не следует воспринимать всерьез.

«Понятно, что 22 сентября, в годовщину массовых убийств Советами защтиников Гродно, в нашем городет может выступить только хор имени Феликса Дзержинского, а не уважаемая польская группа», - заключил он.