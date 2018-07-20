Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных 20.07.2018, 15:56

В выходные дни существенных изменений в погоде не произойдет.

Виновником дождей на этой неделе является малоподвижный южный циклон, центр которого кружит восточнее Беларуси, пишет tut.by. С юго-восточными потоками в атмосфере на территорию нашей страны поступает теплый влажный воздух черноморского происхождения.

В дневные часы образуется мощная кучево-дождевая облачность, что приводит к локальным ливням и грозам. В выходные дни существенных изменений в погоде не произойдет, сохранится теплая неустойчивая погода, более интенсивные дожди ожидаются в восточных районах страны.

В субботу, 21 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. В дневные часы по востоку страны при грозах местами ожидаются сильные ливни, град и сильный порывистый ветер. В утренние часы местами возможен непродолжительный туман. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит +14...19°С, максимальная днем +21...27°С.

В воскресенье, 22 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами, в основном по восточной половине страны, ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +12 на западе и до +19°С на востоке страны, максимальная температура днем +21...28°С.

В понедельник, 23 июля, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью по стране составит +13...19°С, максимальная температура днем +21...28°С.