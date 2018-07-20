Россельхознадзор ввел запрет на поставки шампиньонов из Беларуси 4 20.07.2018, 15:30

Россияне бояться ввоза «санкционных» грибов.

Россельхознадзор вводит с 24 июля временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси. Такие меры направлены на предотвращение ввоза грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, пишет tut.by.

Поводом к таким мерам послужило обнаружение сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям санкционной партии грибов во время фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке административной границы.

4,6 тонны грибов, производителем которых является зарегистрированная в Молодечно компания «Фрутэгмилк», были ввезены в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси». Однако при проведении контроля обнаружено, что на четырех упаковках «присутствует маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Польше», говорится в сообщении.

Россельхознадзор выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны белорусской госинспекции при выдаче фитосанитарных сертификатов. «В целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации, Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов, происхождением из Беларуси, до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов», — сказано в сообщении.

У молодечненского предпринимателя Вячеслава Дерюги возникла идея выращивать шампиньоны много лет назад, после посещения подобного предприятия в Польше. Он организовал производство на территории бывшей местной овощебазы, где оборудовал две грибные камеры на 450 стеллажных метров. Компост, в котором заложен грибной мицелий, привозят из Польши, говорится на сайте «Фрутэгмилка».

В компании утверждают, что выращивание шампиньонов как бизнес имеет высокую рентабельность: от 130 до 150% у разных фермеров в зависимости от объемов производства. «Грибы — это востребованный продукт в любое время года, к тому же российский климат идеально подходит для грибоводства. При соблюдении нехитрых правил посадки шампиньонов и ухода за ними результат не заставит себя долго ждать», говорится в обзоре.