Маневры на войне с собой 1 Станислав Кучер

20.07.2018, 15:38

Фото: AFP

Капля камень точит.

Говорят, хороший учитель — тот, кто может одинаково доходчиво и убедительно доказать, что земля круглая, квадратная или плоская. Точно так же хороший экономист может легко объяснить сейчас, почему повышение пенсионного возраста — неизбежное благо, почему — неизбежное зло, а почему — совершенно необязательная манипуляция. Мы в «Снобе» уже не один материал опубликовали на эту тему, и я точно знаю — красивых аргументов у профессионалов хватит на защиту любой точки зрения.

Листаю занятный документ под названием «Аргументы в пользу необходимости пенсионной реформы» — его мне на днях прислал коллега из гос-СМИ, а ему, в свою очередь, его передали то ли из правительства, то ли из президентской администрации. Совершенно очаровательный текст — с таблицами, цифрами, историческими экскурсами, кросс-культурными сравнениями и параллелями с другими государствами от Норвегии и Японии до Беларуси и Казахстана.

Читаешь и в какой-то момент ловишь себя на мысли: как же не повезло нашим просвещенным правителям с народом, которому плюсы столь «прогрессивной» меры разжевывать и в рот класть приходится. А, разжевывая, идти по тонкому льду и быть предельно осторожным в словах: к примеру, рекомендуется само слово «реформа» не употреблять вообще, а вместо него использовать более, видимо, близкую с недавних пор сознанию россиян формулировку «пенсионный маневр».

Особенно порадовал меня как журналиста пункт 4 документа под заголовком «Пропаганда в СМИ активного долголетия». Там, к примеру, есть такой чудный абзац (привет основателю проекта «Сноб» Владимиру Яковлеву): «Сюжетная линия для СМИ и интернет-ресурсов: активная демонстрация примеров активного и счастливого долголетия. Популяризация активного и полноценного долголетия — это задача повседневности (книги В. Яковлева “Возраст счастья”, “Другое дело”, “Захотела и смогла”, “Здоровее будешь”, “Хорошо за пятьдесят”)».

Заканчивается текст пунктом 15, который тоже не могу не процитировать дословно: «5 млрд человек на Земле вообще не пользуются пенсиями: значительная часть Китая, Индии, Ближний Восток, вся Африка, Латинская Америка».

Кто читает федеральные СМИ, слушает радио и смотрит госканалы, уверен, в ближайшие дни и недели сможет ознакомиться с полным списком изложенных в документе аргументов за.

А еще пристрастный читатель может ознакомиться с выступлениями маститых экономистов — противников реформы (например, с опубликованной у нас колонкой Андрея Мовчана), после чего в лучшем случае подумать: «Какие же они там хитрые и циничные подонки!», или — пополнить собой нестройные ряды того, что у нас называется оппозицией.

Все это я написал с единственной целью: напомнить всем, насколько просто нас можно сбить с толку, загрузив информацией, в которой мы не умеем ориентироваться, или — еще проще — апеллируя к нашим традиционным симпатиям-антипатиям. Скажем, любит гражданин Путина, согласен с тезисом «Нет Путина — нет России» — и все, как только Путин реформу одобрит, ее примет и его избиратель. И умом, и сердцем одновременно. А если гражданин партию и правительство не любит, власть может хоть до 40 лет пенсионный возраст опустить — в глазах такого человека сие окажется дешевым популизмом или гнусной провокацией.

Лично мне — не как журналисту, а как человеку, который хочет видеть своих соотечественников по-настоящему взрослыми, самостоятельными и ответственными, — во всей истории с пенсионной реформой не интересны детали. Я прекрасно понимаю, что этот «маневр», или как они его там в итоге назовут, очень больно ударит по благополучию, здоровью и настроению очень многих наших людей разных возрастов, особенно в провинции. Я отдаю себе отчет, что сравнивать условия жизни людей, достигших «яковлевского» возраста счастья, в России и Европе так же глупо, как сравнивать возможности «Лады-Калины» и «Мерседеса». Короче, тезис «они нас в очередной раз развели, чтобы пополнить дырявую казну» мне расшифровывать точно не нужно.

И тем не менее у меня есть один-единственный аргумент в пользу всего происходящего. Одна и главная причина, почему я считаю, что не для конкретных, живущих здесь и сейчас моих современников, а для страны и народа в исторической перспективе эта очередная «разводка» — очередная возможность повзрослеть и изменить себя к лучшему.

О нашем патернализме, то есть психологической зависимости от царя (барина, начальника) сказаны и написаны миллиарды слов. Свободный человек (вне зависимости от возраста, качества образования и размера кошелька) следует принципу: «Все зависит от меня. Если мне надо — я сам встану, пойду, возьму, потребую. А если меня поставят в условия, когда взять и потребовать я не смогу, — я жизнь положу на то, чтобы изменить эти условия». Человек несвободный (даже самый образованный и состоятельный) осознанно или подсознательно существует в парадигме: «Я пашу на барина, и, если с барином мне повезет, он не оставит меня, когда я стану старым и немощным, и отсыпет мне из своего мешка немного зерна. Если же с барином не повезет — я буду страдать, может, даже ругать барина везде, где получится, но это все, что я смогу, ибо так устроена моя родина, и здесь не будет иначе. А, если и будет — уж точно не на моем веку».

Человек свободный — даже если живет в несвободной стране — учится на своих ошибках, и каждая новая «разводка» власти делает его от этой власти независимее, мотивирует включать резервы ума и тела и максимально эффективно работать с инстинктом самосохранения. У меня есть друзья и знакомые, которые жили от зарплаты до зарплаты, но именно этот инстинкт, помноженный на недоверие к власти, позволил встретить пенсионный возраст в состоянии, когда новые «маневры» не сильно отразятся на их здоровье, благополучии и настроении. Кто-то превратил дачную грядку в богатый огород, кто-то накопил на квартиру, кто-то вложился (не деньгами в первую очередь, разумеется) в детей, кто-то стал политическим активистом и, даже если умрет нищим, оставит этот мир с осознанием, что жил не напрасно, поскольку сделал все, чтобы его изменить.

Но еще больше, увы, вокруг меня относительно молодых еще людей, которые, вне зависимости от политических взглядов и отношения к этой реформе, по духу — уже пенсионеры-инфантилы. А самая активная их реакция на очередную разводку — чтение колонок Мовчана или госпропагандистов с последующим срачем в соцсетях.

Но я оптимист и знаю: капля камень точит. Благодаря капле под названием «пенсионный маневр» инфантильных подданных в моей стране станет меньше, а самостоятельных (хотя и злых) граждан — больше. Так что подписывайте, господин президент, вашу реформу, поскорее. Вы на правильном пути.

Cтанислав Кучер, «Сноб»