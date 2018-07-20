Продавцы стихийного рынка: Мы не от хорошей жизни тут торгуем 20.07.2018, 15:50

Что и за сколько продают борисовчане со своих огородов?

Ex-press.by отправился на рынки Борисова, чтобы посмотреть, как там идет торговля самыми ходовыми товарами лета "с огорода": петрушкой, зеленым луком, кабачками, баклажанами, помидорами, перцами, огурцами и картошкой.

Начать было решено с Новоборисовского рынка. Это ближайший к центру города рынок, на котором можно купить продукцию с личных подсобных хозяйств. Всего журналисты насчитали около 10 торговых точек, где можно приобрести овощи и фрукты.

Петрушка на Новоборисовском стоит 50 копеек за пучок, салат отдают по 1.50. Цены на молодую картошку варьируются от 30 копеек до 1 рубля за килограмм — зависит от размера клубней, чем больше, тем дороже. За килограмм чеснока просят 5 рублей, за головку — от 10 копеек, лук репчатый отдают за 1.50. Капуста и кабачки — по 1 рублю. За домашние помидоры продавец попросила 2.50. С ягодами на рынке напряженно, только у одного продавца в наличии были вишни. За большое ведро к концу рабочего дня женщина просила 9 рублей.

На рынке свои меры исчисления: кто-то считает килограммами, кто-то ведрами, банками, стаканами, а кто-то пучками или поштучно.

Следующий «рынок», стихийный, находится недалеко от железнодорожного вокзала. Торговцы не по-доброму смотрят на человека с фотоаппаратом, оно и понятно: нелегальные мини-базарчики в нашей стране запрещены, товар здесь, как правило, не сертифицирован, нет контроля качества, нет санкнижек у продавцов. Но находятся смелые, которые готовы пообщаться с журналистом.

— Вы напишите, что цены у нас разные. Утром — одна цена, а ближе к концу дня можно и дешевле купить. Мы не от хорошей жизни тут торгуем, и не хотим нести все обратно домой. Пока есть это место, будем тут и дальше торговать.

За ведро вишни тут просят 7 рублей, за малину — чуть дороже 8. Ведро черной смородины — 7 рублей, красная смородина — по 1 рублю за литр. Тут же можно найти лисички. За литровую банку просят 4 рубля, но можно договориться и за меньшую цену. 5 литров черники женщина продает за 18 рублей. За горох в стручках старушка просит 2 рубля за небольшое ведерко. Зеленый лук продают в пучках по 50 копеек за штуку, морковь уходит по той же цене, за пучок. Цена на чеснок зависит от его размера — от 10 до 90 копеек за головку. Полуторалитровое ведро алычи мужчина продает за 2 рубля. Яблоки здесь уходят по 3 рубля за ведро.

Такое ведро вишни к концу дня отдают за 7 рублей, но можно сторговаться и за меньшую цену.

Следующий рынок в нашем списке находится в Старом городе. Здесь есть небольшой закуточек, где приторговывает местное население, в том числе и продукцией, выращенной на своих огородах. Однако в будний день торговцев немного. Лисички тут продают по 4 рубля литр, чернику готовы отдать за 3, еще утром, по словам хозяина товара, ягода стоила 3.50. Литр голубики обойдется в 5 рублей. Зеленый лук готовы отдать за 6 рублей килограмм, пучок укропа стоит 50 копеек. Огурцы и кабачки уходят по 1 рублю за килограмм.

Рынок в Старом городе расположен недалеко от церкви. Торговля здесь сложилась исторически.

Самый богатый на выбор сельскохозяйственной продукции рынок находится на улице Гагарина. Рынок “Спатканне”, как считают многие покупатели, еще и самый безопасный. Весь товар на рынке проверен в лаборатории, у каждого продавца есть справка и из лаборатории, находящейся на рынке. По логике, это должен быть самый дорогой рынок в город, но это не так.

Черная смородина здесь продается по 2 рубля за литр, голубика на рубль дешевле, чем на рынке в Старом городе — 4 рубля за литр. За все туже литровую банку лесной малины просят 4 рубля, домашняя уходит за 3. На лисички цена стандартная — 4 рубля. Цены на чернику варьируются от 3,5 рублей до 4. Головка чеснока обойдется в 60 копеек. Огурцы в среднем стоят 1,50 рубля за кило. Пучок зеленого лука — 30 копеек. Мелисса, которой нет на других рынках, продается по 50 копеек букет. Кабачки стандартно для всех рынков — по 1 рублю за кило. Цены на молодую картошку стартуют с 40 копеек за маленькие клубни и от 80 копеек — за большие. Мытый и очищенный редис по 2 рубля за кило. Красный острый перец — 1 рубль за стручок. За пучок морковки тут просят также рубль. А вот уже очищенный и вымытый репчатый лук удивил, такого не предлагают даже в супермаркетах, стоимость его — 1.20 за кило. Цены на яблоки начинаются от 50 копеек.

Изучив цены на борисовских рынках, журналисты отправились в один из торговых центров — “Е-Сити”, который находится недалеко от рынка на Гагарина. Тут дела с ценами обстоят куда более понятнее, и все идет на вес — в граммах/килограммах, никаких тебе ведер, банок и пучков.

Цены на репчатый лук варьируется от 99 копеек до 2 рублей 39 копеек. Картошка стоит от 49 копеек, килограмм чеснока продается за 3.99 рубля. Редиска выглядит хуже и стоит меньше рыночной — 1.59 за кило. Имбирь, которого журналисты не видели на рынках, здесь продается за 4.59. Морковь по акции стартует с цены 1.99 за кило. Огурцы пупырчатые — 99 копеек, длинные и гладкие — 59 копеек. Местных грибов нет, но есть уже давно знакомые шампиньоны: 4.99 рубля за килограмм обычных и 7.49 рублей — “королевских”. 500 грамм голубики продают за 7.99. Зеленый лук — 1.05 за 100 грамм. За аналогичный вес салата просят 1.09. Вишня, которую продают ведрами на рынках, стоит в ТЦ 3.99 за кило. Сливы по акции стоят 2.49. Цены на капусту стартуют от 49 копеек. Яблоки — от 1.79 за кило.

Где покупать продукты выгоднее? Очевидно, выбор у каждого свой, свои стандарты: кому-то важен внешний вид — чтобы все выглядело идеально, для кого-то важна цена, ну а некоторые следят за натуральностью. В любом случае, овощи и фрукты в рационе человека — незаменимые источники витаминов и полезных веществ.