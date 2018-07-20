Forbes назвал самый популярный музыкальный клип 90-х 1 20.07.2018, 16:05

Клип стал первым видео из 90-х, преодолевшим отметку в миллиард просмотров.

Авторитетное американское издание Forbes назвало самый популярных клип 90-х, пишет nv.ua.

Согласно просмотрам на YouTube, лидером среди всех музыкальных видео 1990-х стал ролик группы Guns N’ Roses на песню November Rain. Данный клип стал первым видео из 90-х, преодолевшим отметку в миллиард просмотров.

На втором месте оказался клип группы The Cranberries – Zombie (739 миллионов просмотров), а на третьем – видео группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit (727 миллионов).

Девятиминутный ролик на хит November Rain больше напоминает короткометражку, по сюжету которой лидер Guns N’ Roses Эксл Роуз женится на своей возлюбленной, а затем плачет на ее похоронах.

По словам представителей YouTube, своего пика по просмотрам клип на песню November Rain достигает в ноябре, что не удивительно, учитывая название композиции. При чем, по сравнению с 2016 годом, в ноябре 2017-го количество просмотров ролика выросло на 41%. Музыкальные эксперты связывают это c воссоединением группы на фестивале Coachella 2016 после 23-летней творческой паузы.

Guns N’ Roses может быть или не быть величайшей рок-группой в истории, но популярность коллектива говорит сама за себя. Помимо того, что видео Guns N’ Roses стало самым просматриваемым клипом 90-х на YouTube, их же ролик на песню Sweet Child O’ Mine стал самым популярным клипом 80-х, набрав 697 миллионов просмотров.