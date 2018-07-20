В Гомеле двум бывшим пограничникам вынесли приговор за дедовщину 5 20.07.2018, 17:17

Они применяли к другим солдатам физическое насилие.

20 июля суд Гомельского района вынес приговор солдатам-срочникам воинской части 1242, обвиняемым в неуставных отношениях. Им назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, пишет tut.by.

Дело было зимой 2018 года в воинской части № 1242 на пограничной заставе, которая базировалась недалеко от агрогородка Новая Гута под Гомелем.

По версии гособвинения, с января по февраль обвиняемые Сергей Гузеев и Роман Гладкий «применяли к другим солдатам физическое насилие и всячески унижали их достоинство». К примеру, заставляли рядовых отжиматься много раз, приседать, били ладонью в лицо, задавали бессмысленные вопросы, на которые нужно было ответить. По материалам дела, во время таких испытаний двое военнослужащих теряли сознание. Обвиняемые вину свою признали частично. К примеру, не согласились с фигурирующими в деле количеством и интенсивностью наносимых ими ударов, а также возразили, что неуставные отношения длились не месяцы, как это представлено в обвинении, а от силы неделю-полторы. Кроме этого, акцентировали внимание суда на то, что рядовые их команды выполняли без принуждения.

— Это было добровольно, шутка такая, армейский черный юмор, — пояснили они.

Следователи такие шутки не оценили. В отношении бывших пограничников было возбуждено уголовное дело. 20 июля суд Гомельского района вынес им приговор.

Напомним, месяц назад в суде Советского района рассматривалось уголовное дело 19-летнего сержанта из внутренних войск. За неуставные отношения его приговорили к 2,5 года ограничения свободы в колонии открытого типа.