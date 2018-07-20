В Польше работают 1,5 миллиона иностранцев из-за восточной границы 20.07.2018, 16:25

Из них более 430 тысяч платят взносы в Фонд социального страхования.

По оценке Министерства труда, семьи и социальной политики, в Польше работают 1,5 миллиона иностранцев из Украины, Беларуси, России, Армении, Грузии и Молдовы. Более 430 тысяч из них застрахованы и платят взносы в соответствующий фонд, передает «Радио Польша».

Таким образом пополняется Фонд социального страхования (ZUS), из которого выплачиваются пенсии.

Взносы на пенсионное страхование выплачивают работники и работодатели. Страховые взносы на случай болезни вносятся непосредственно работниками, а от несчастных случаев — работодателями. Взносы поступают от лиц, которые работают по договору о найме или на основании трудового договора, временного или постоянного.

Иностранцы, прибывающие в Польшу, работают на разных условиях. Первая группа – это лица, которые получили разрешение на работу, вторая – сезонные работники, в третью группу входят люди, которые приезжают в Польшу на кратковременные периоды работы. Главным образом, это граждане Украины, Беларуси, России, Армении, Грузии и Молдовы.