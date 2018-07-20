От плохого - к худшему Михаил Пастухов

20.07.2018, 16:31

Михаил Пастухов

А ведь достаточно перенять опыт западных соседей.

29 июня сессия «палаты представителей» завершила свою работу. Среди законопроектов парламентарии приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. О чем они? На пользу или во вред работникам?

Основные изменения

Предполагаемых изменений и дополнений в трудовое законодательство достаточно много. Поэтому обратим внимание лишь на некоторые из них.

Так, вводится понятие дистанционной работы с использованием коммуникационных и информационных технологий. В этом случае работник может трудиться у себя дома, отправляя результаты своего труда в электронном виде. При этом он должен соблюдать нормы продолжительности рабочего времени, иметь постоянный контакт с нанимателем, соблюдать рабочий график. Как и другие работники, он имеет право на обусловленную договором зарплату, а также отпуск.

Большая радость ждет некоторых работников-мужчин: им должны разрешить декретный отпуск по уходу за ребенком. Аж до 14 календарных дней! Поправка обязывает нанимателя дать такой отпуск по заявлению работника «...в течение шести месяцев со дня рождения ребенка». Чем не повод передохнуть вместе с малышом? Тем более, что в европейских странах давно узаконили такую привилегию.

Еще одно нововведение — возможность поработать в период отпуска. Понятное дело, с соответствующей компенсацией. В этом можно усмотреть заимствование японского опыта. Там многие работают годами без отпусков и даже без пенсии. Некоторые полноценно работают в 105 лет и предлагают другим равняться на них.

Проект поправок допускает перевод работников в рамках трудового договора на другую работу на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого в приказе достаточно указать причины и срок перевода, а также определить условия оплаты труда. За работником сохраняется право выбора: согласиться или отказаться (в последнем случае контракт может быть расторгнут).

Проект поправок допускает перевод работников в рамках трудового договора на другую работу на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого в приказе достаточно указать причины и срок перевода, а также определить условия оплаты труда. За работником сохраняется право выбора: согласиться или отказаться (в последнем случае контракт может быть расторгнут).

Согласно поправкам, трудовой договор может заключаться на неопределенный и на определенный (до 5 лет) срок. При этом расширяется перечень случаев, когда заключается срочный контракт. К примеру, его должны заключать с теми, кого службы занятости направили на общественные работы, кого берут на время выполнения сезонных работ, а равно на должность служащего, которую занимал молодой специалист до призыва на военную службу.

От плохого — к худшему

По мнению Александра Ярошука, председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов, предлагаемые изменения и дополнения в Трудовой кодекс ухудшают положение работников. Он считает, что под видом нововведений осуществляется имплементация норм президентских декретов №29 от 26 июля 1999 г. и №5 от 15 декабря 2014 г. Это приведет к тому, что работники будут «привязаны» к месту работы и практически не смогут увольняться по своей инициативе.

А. Ярошук обращает внимание на то, что наниматель получит право на изменение условий труда путем простого уведомления об этом работников. Он также критикует такую меру дисциплинарного воздействия, как депремирование на весь календарный год.

Да, есть над чем задуматься. Мне доводилось изучать вышеназванные декреты, и они вызывают не лучшие оценки. Так, декретом № 29 от 26 июля 1999 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» нанимателям, вопреки нормам Трудового кодекса, было разрешено заключать с работниками срочные трудовые контракты. При этом отказ работника мог служить основанием для прекращения трудового договора.

Немало страху нагнал на руководителей и декрет № 5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». В нем обеспечение дисциплины признается одним из главных критериев оценки работы руководителей организаций независимо от формы собственности. По сути, на руководителей возлагается персональная ответственность «за все». В случае увольнения руководителя «по дискредитирующим обстоятельствам» он не может назначаться на руководящие должности в течение пяти лет после увольнения.

Путь к достойному труду

С позиции права этот путь очевиден: вернуться к нормам Трудового кодекса 1999 г. и восстановить действие трудовых договоров на неопределенный срок. Срочные контракты могут заключаться лишь с отдельными категориями работников.

Далее, государственные предприятия не должны уподобляться плантациям, на которых трудятся рабы с мизерной оплатой и жестокими мерами наказания. Власти не должны вмешиваться в дела предприятий частной формы собственности (достаточно осуществлять общий надзор).

Кроме того, при определении размеров зарплат и пенсий не должно проводиться разделение на «государевых людей» и «остальных». В пределах одной страны зарплаты, как и пенсии, должны быть вполне сопоставимыми, а не отличаться в 3—5 раз.

На мой взгляд, в Трудовом кодексе или даже Конституции следует записать, что зарплата государственных служащих не может превышать среднюю зарплату по стране. Тогда на место в кабинетах власти могут претендовать достойные и честные люди. Кто хочет получать много денег, пусть едут за границу или открывают свой бизнес.

При таких условиях отпадет необходимость содержать огромные штаты чиновников и людей «в форме». Все будут работать, стремясь повысить уровень жизни. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно перенять опыт западных соседей.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»