Видеохит: Африканская цивета не умеет пить молоко и пытается его укусить 20.07.2018, 16:43

Видео бьет рекорды популярности у пользователей сети.

Да она вообще с какой планеты?

Африканская цивета из рода виверровых сама по себе странная тварь, но стоит ей подойти к мисочке с молоком, и начинает казаться, что она — представитель инопланетного мира. Ведь она совершенно не умеет пить самую обычную жидкость. Но не спешите с выводами, у нее есть на это особая причина, сообщает medialeaks.ru.

Видео с циветой, которая пытается пить молоко, вышло в топ Reddit. Животное родом из Африки, похожее одновременно на кошку, енота и гиеновидную собаку, явно не понимает, что происходит и что надо делать, когда оказывается рядом с миской. Выглядит это донельзя забавно.

Циветы — это род млекопитающих, относящийся к роду виверровых. Иногда их и назвают просто — виверры. Известны они в первую очередь благодаря экзотическому способу производства кофе. Один из видов цивет питается кофейными зерными, и кофе лювак — это как раз продукт их жизнедеятельности. Да, вы все правильно поняли.

Правда, виверра в этом ролике — другой вид. Это африканская цивета, она обитает в экваториальном поясе Африки. Тело ее по форме напоминает кошачье, только с характерной низкой посадкой задних лап, а морда — то енотовых, то куньих.

Африканская цивета — хищник, и в зоопарке ее тоже нужно кормить мясом. То, что мы видим в кадре, конечно, жесткий троллинг, поскольку перед нами взрослая цивета (ей на вид года два), и она явно никогда не встречала молока в дикой природе (да и откуда оно там).

Запах, цвет и вкус подсказывают животному, что перед ним еда. Но укусить молоко не получается. Видимо, цепи, ответственные за рефлекс лакания, срабатывают не сразу: несчастный зверь никак не может перейти в нужный режим и продолжает повторять бесполезные действия.

Дикие звери, попав в лапы человеческой цивилизации, часто ведут себя странно и смешно. На самом деле, для них это стресс и драма. Не так давно полмира с замиранием сердца следило за енотом в городе Сент-Пол, который забрался на небоскреб. Дезориентированное животное самостоятельно залезло на 23-й этаж по отвесной стене, скорее всего, боясь спускаться. За перемещением енота и спасательной операцией следили как зеваки с мобильными телефонами, так и журналисты с телекамерами. Как и положено голливудской драме, закончилась она хеппи-эндом.

Может показаться, что лемуры, оказавшись в зоопарке с тоски начинают жестко бухать. По крайней мере, такое впечатление возникает, если навестить их с утра пораньше. Нет, конечно, никто не дает им алкоголь, но для мемов о жестоком похмелье выражение их лиц подходит идеально.