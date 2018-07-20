Пашинян: Я готов встретиться с Ильхамом Алиевым 20.07.2018, 16:42

Никол Пашинян

Фото: news.am

Премьер Армении заявил о готовности к урегулированию карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Media.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана. Есть материал для переговоров. Встречи и переговоры очень полезны. Без атмосферы доверия невозможно решить вопрос. Мы готовы приложить усилия, чтобы вопрос был решен», - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

«Необходима атмосфера урегулирования. Мы не делаем шагов, которые бы нарушали эту атмосферу», - отметил премьер Армении.

Н.Пашинян также заявил, что исключает возможность какого-либо решения карабахского вопроса, «которое не будет приемлемо для нашего народа».

«Без участия Карабаха окончательное решение проблемы невозможно. Это зафиксировано во всех рабочих документах», - отметил он.