Про халяву и «русский мир» 1 Александр Хоц

20.07.2018, 17:13

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Но пряников сладких всегда не хватает на всех.

Халява, как известно, - центральное понятие "русского мира", а то и стержень национального самосознания.

Наиболее полным синонимом слова "халява" является "сырьевая экономика", позволяющая "элите" (и политической системе в целом) снимать свою ренту с богатств любимого отечества. (Еще бы им не быть патриотами "земли русской", которую "сосёшь" с утра до ночи).

Страшно подумать, какой была бы судьба "великой России" без возможностей покрывать хроническую неэффективность экономики - шальным наваром от российских недр. Не случайно гимн этой страны славит родные просторы, "леса и поля", поскольку именно они позволяют архаичной, воровской системе десятками, сотнями лет держаться на плаву.

По мере возможности российская власть добавляет новые трофеи в список "халявных дел". Хапнув украинский Крым, система снова получила передышку от проблем, связанных с общим национальным угасанием.

Кидая населению не слишком сочные объедки сырьевой ренты и куски захваченных территорий, - "элита" до сих пор (худо-бедно) поддерживала статус "любимых вождей" и "отцов" отечества, - делая "дорогих россиян" соучастниками халявы и воровства.

"Дорогие россияне" радостно принимали эту роль, понимая, что и им перепадает часть захваченного, наворованного, отжатого у соседей и высосанного из недр. Советский провальный опыт ничуть не смущал россиян, которые вернулись к сырьевой модели существования, помноженной на новую халяву - в виде западных кредитов, техники, технологий, и "деловых связей" с эффективным Западом.

Политика халявы продолжала свой славный путь по просторам "великой России", убеждая слабое мозгами население в собственном "величии", "силе" и национальной ловкости.

И всё было бы прекрасно (к восемнадцатому году "путинизма" на Руси), - если бы "элита" (наконец) всерьёз не поверила в миражи собственной мифологии.

Вообразив сырьевую модель страны, сидящей на шее у развитого мира, - основой "мирового могущества", - "путинизм" совершил роковую ошибку, выпрыгнув из роли приживальщика, халявщика, рантье - ради роли мирового вершителя судеб.

Помнится, лет десять назад, в ходу у кремля была богатая идея "энергетической (сырьевой) сверхдержавы". Но именно этот идеологический уродец стал роковой основой для конфликта с Западом. Поскольку сырьевая установка на торговую зависимость от Европы - вступала в роковой конфликт с амбициями "сверхдержавы". Идеологический оксюморон требовал выбора. Который и был сделан в пользу "державности", - поставив жирный крест на европейских выгодах развития.

Не стоит гадить там, где ешь, - давняя истина, ставшая открытием для путинской "элиты". Впрочем, было уже поздно. Хаму-халявщику отказали в кредитах, выперли из приличного общества, лишили халявного заработка в "хороших домах", - оставили его наедине с дырявым кошельком и полной "ж***й" в бухгалтерских книгах.

И хотя по старой памяти (зажимая нос) мир ещё беседует с хамом через окошко парадной двери, - шансов вернуться в гостиную и назанимать там у "богатенького" Запада немного миллиардов на новые "понты" и "банкеты" - уже не осталось.

Всё это - не новость. Новое - в другом. Лишённая финансового кислорода система принялась за самопоедание. Начиная, разумеется, с тех самых "дорогих россиян", которые годами праздновали собственное "величие" и славили "достижения".

"Элита", загнавшая "великую Россию" в капкан собственной глупости, принялась потрошить население, - не желая отказаться от халявы - в качестве любимой национальной идеи.

Объедков со стола кидается всё меньше, и довольный когда-то народец (в мячами в пустых головах) поневоле меняет репертуар. А вместо "Ра-си-я, Ра-си-я!!!" - всё громче распевает: "Пен-си-я, Пен-си-я!!!"

По данным "Левады-Центра", индекс социальных настроений рухнул с весны на 13%, а поддержка властей - на 18%. Выяснилось, что Халява - совсем не общенародное достояние, а тоже имеет хозяина. Который готов поступиться "чаяниями" масс ради поддержки своего кошелька, амбиций и запросов.

Надежды на народный и вечный характер Халявы - рушатся на глазах.

Как пел любимый бард, "Но пряников сладких всегда не хватает на всех". Как ни странно, этой фразой будущий историк легко опишет механизмы и причины "геополитической катастрофы" в разделе "Развал Российской империи".

Исторический конец "путинизма" (которому мы свидетели) - это банальная история о том, как амбициозный, глуповатый человек, поверивший в собственную исключительность и живущий в долг, - нахамил зажиточным соседям, за счёт которых и жил припеваючи. Нагадил им под дверью, обложил матом, - чем и обрёк себя на бедность, угасание и тихую смерть в одиночестве. С разбитыми амбициями, нищим бюджетом и бунтом голодных мышей в подполье.

С хозяином-дебилом (более-менее) всё ясно. Печальная судьба Ивана-Дурака, сварившего уху из волшебной Щуки. А вот мышей жалко. Чем мыши виноваты? А ведь именно их - в годы печальной бескормицы - хозяин и изгой лишил приличного питания, крупы, колбасы и сыра в масле...

Александр Хоц, "Фейсбук"