Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 6 20.07.2018, 17:28

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Глава Кремля дал «задний ход»?

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к предложенной правительством реформе пенсионной системы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию. По словам главы государства, ему не нравится ни один из предложенных вариантов, передает «Интерфакс».

«Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.

Путин также подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.

«Нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — сказал Путин.

Президент отметил, что запаса прочности в пенсионной системе хватит еще на какое-то время, однако необходимо думать о перспективе, так как без реформ система, в конце концов, просто «лопнет».

«И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все», — сказал Путин.