Занимательная информация: 38 интересных фактов о пиве

Сайт Loosefer подготовил перечень любопытных фактов о пиве, которые, несомненно, расширят ваши знания об этом самом популярном в мире алкогольном напитке. Pivo.by публикует перевод материала, пишет pivo.by.

Факты из истории пива

1. Пивоварня Weihenstephan, расположенная в Мюнхене, была основана в 1040 году. Она является старейшей из ныне действующих в мире пивоварен. Кстати, в списке пяти самых старых пивоварен — все из Германии.

2. Рабочие, принимавшие участие в строительстве Египетских пирамид, ежедневно получали от четырёх до пяти литров пива за свой труд.

3. В XIII веке в некоторых регионах Норвегии пиво использовалось для крещения детей. По имеющимся данным, причиной тому являлась нехватка чистой воды на указанных территориях. Позднее, папа римский Григорий IX издал указ, согласно которому все церемонии крещения с использованием пива признавались недействительными.

4. Производство пива в Месопотамии в эпоху правления царя Хаммурапи, правителя Вавилона, довольно быстро обрело коммерческие масштабы. В результате царь ввёл жёсткие правила. Вот некоторые положения (параграфы 108–110) из Свода законов Хаммурапи:

«108. Если хозяйка таверны не принимает зерно в качестве средства оплаты за напитки, а берёт деньги, или цена напитка меньше, чем цена зерна в количестве, истребованном в качестве платы, она будет осуждена и брошена в воду.

109. Если конспираторы встречаются в доме хозяина(-ки) таверны, где их не схватили и не предали суду, хозяин(-ка) таверны будет казнен(-а).

110. Если „сестра бога“ открыла таверну или вошла в таверну, чтобы купить напиток, эта женщина будет предана смерти путем сожжения».

Закон № 108 предусматривал наказание для владельцев таверн, которые обманывали своих клиентов, предлагая им меньшее количество пива за установленную цену, или принимали в качестве платежного средства деньги, а не зерно. Следующий закон был разработан для наказания тех хозяев таверн, которые пускали в свои заведения преступников. За все указанные правонарушения было установлено наказание в виде смертной смерти.

5. Женщины были первыми профессиональными пивоварами в истории пива.

6. 17 октября 1814 г. в лондонской пивоварне Meux and Company Brewery взорвались огромные цистерны с пивом, в результате чего свыше 323 000 галлонов пива вылилось на улицу. Известная также как «Пивное наводнение», эта катастрофа привели к гибели восьми человек.

7. Когда Нильс Бор получил Нобелевскую премию по физике в 1922 г., пивоваренная компания Carlsberg подарила ему дом, расположенный по соседству с её пивоварней. В доме был установлен кран, который был напрямую подключён к линии розлива пива компании. Таким образом, Нильс Бор мог в любое время потчевать себя и своих гостей бесплатным пивом.

8. В 1950 г. компания Carlsberg выпустила лагер Special Brew в честь визита в Копенгаген тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

9. С момента принятия в США сухого закона в 1920 г. домашнее пивоварение в стране было отнесено к незаконным видам деятельности. 14 октября 1978 г. американский президент Джимми Картер одобрил законопроект, который легализовал занятие домашним пивоварением, одновременно освободив его от обложения федеральными налогами. Закон вступил в силу в 1979 г. и послужил толчком для развития индустрии крафтового пивоварения в США.

10. В школьных столовых Бельгии до 1980-х годов подавали столовое пиво (крепостью 1,5–2,5%). В начале ХХI века несколько организаций, включая Limburg Beer Friends, считавшие, что от столового пива намного меньше вреда и больше пользы для организма, чем от газированных напитков, активно выступали за возрождение этой традиции. Тем не менее все школьные учреждения Бельгии ответили отказом на их призыв.

11. В Исландии в 1915 г. употребление алкоголя было запрещено. В последующие десятилетия многие алкогольные напитки постепенно были легализованы, но закон об отмене запрета на употребление пива был принят только 1 марта 1989 г. С тех пор исландцы официально празднуют 1 марта как День пива (Bjórdagur). В наши дни, однако, торжества по случаю празднования этого события уже не являются такими громкими и пышными, какими они были в ХХ веке.

12. В 1963 г. компания Heineken разработала дизайн пивной бутылки, которая по форме напоминала кирпич. Впоследствии в 1986 г. эти бутылки послужили материалом для строительства буддистского храма Wat Pa Maha Chedi Kaew (Ват Ват Па Маха Чеди Кео) в Таиланде. Всего было использовано около 1,5 млн бутылок из-под пива Heineken и местного пива марки Chang. В итоге храмовый комплекс получил название «Храм миллиона бутылок».

Храм миллиона бутылок

Фото: Mark Fischer

Рекорды и статистика из мира пива

13. Согласно Википедии пиво является третьим по популярности напитком в мире после воды и чая.

14. 28 июня 2010 г. эквилибристу Джону Эвансу удалось удержать на голове 237 пинт пива. Тем самым он побил свой собственный мировой рекорд 2002 г., зафиксированный в Книге Гиннеса и составивший 235 пинт пива. Кроме того, 15 августа 2013 г. на пивном фестивале в Хайфе (Израиль) он смог удержать на голове 275 стаканов с пивом.

15. Snake Venom от пивоварни Brewmeister считается самым крепким пивом в мире. Выпущенное в 2013 г., оно имеет небывалую крепость 67,5%. Предыдущий рекордсмен, пиво Armageddon, с содержанием алкоголя 65% также был сварен компанией Brewmeister.

16. По данным, полученным японской компанией по производству напитков Kirin, по количеству потребляемого пива на душу населения лидирует Чехия. В целом эта страна в течение 23 лет подряд до 2015 г. включительно занимала первые строчки «хит-парадов» в сфере потребления пива. По состоянию на 2015 г. чехи ежегодно выпивали 142,4 литра пива на человека.

17. В стенах австрийской пивоварни Starkenberger’s Castle были установлены первые в мире пивные бассейны.

18. По сообщениям СМИ, 37-летний шотландец выпил 60 пинт (около 35 литров) пива за четыре дня. Его похмелье длилось четыре недели и, вероятно, было самым продолжительным в истории.

19. Октоберфест, проводимый ежегодно в Мюнхене, является крупнейшим в мире пивным фестивалем. Так, свыше 6 млн человек посещают это народное гуляние, которое проводится в сентябре и октябре и длится 16–18 дней.

20. Во время первой в истории Норвегии попытки угона самолёта, совершавшего внутренний рейс, 24-летний угонщик в ходе полёта непрерывно требовал пиво у экипажа воздушного судна. В конечном счёте, он достиг такого состояния опьянения, что безоговорочно сдался в обмен на получение новой порции пива.

21. Президенты США Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Барак Обама варили пива в собственных пивоварнях. При этом Барак Обама стал первым американским лидером, организовавшим производство эля в Белом доме. Для покупки соответствующего оборудования он использовал личные средства. Первое пиво, сваренное в стенах Белого дома, было названо White House Honey Ale.

Барак Обама

Фото: thebraiser.com

Исследования пива

22. По данным Клинического журнала Американского нефрологического общества (Clinical Journal of the American Society of Nephrology, CJASN), употребление сладких газированных напитков способствует образованию камней в почках, в то время как другие напитки приводят к снижению риска этой патологии. Так, по мнению ученых, пиво снижает риск образования камней в почках на 41% (наивысший показатель среди всех напитков) при условии, конечно, его умеренного ежедневного потребления.

23. Результаты исследования, опубликованного в Американском журнале клинической диетологии, показали, что умеренное потребление пива и других спиртных напитков может способствовать повышению плотности костной ткани (ПКТ) у мужчин и женщин (в постменопаузе). Так, у субъектов мужского и женского пола, принявших участие в исследовании, которые употребляли пиво и вино в умеренном количестве, были зарегистрированы более высокие показатели ПКТ, чем у лиц, употреблявших другие спиртные напитки. Однако было доказано и обратное: высокое потребление алкоголя приводит к снижению ПКТ.

24. Сладкий аромат дрожжей в пиве привлекает слизней. Некоторые веб-сайты даже рекомендуют оригинальный способ борьбы с этими садовыми вредителями: необходимо поместить в землю открытые контейнеры или жестяные банки с пивом. В попытке добраться до заветного лакомства слизни утонут.

25. Исследовательская дисциплина, занимающаяся изучением пива и особенностей его производства, называется зитологией — от греческого zûthos, что означает «пиво», и logía — «наука».

26. Марихуана и хмель (используемый в пивоварении) имеют много общего на молекулярном уровне. Хмель относится к роду Хмель (Humulus), который, как и конопля (Cannabis), входит в состав семейства Коноплёвые (Cannabinaceae). Оба растения имеют схожий вкус и запах. В 2002 г. группа молекулярных биологов провела исследование по изучению взаимосвязей между коноплей и хмелем, которое подтвердило наличие сходства между ними на уровне строения молекул.

27. Хмель токсичен для собак. Все без исключения породы собак подвержены отравлению при контакте с хмелем. При этом наиболее предрасположенными являются те породы, которые склонны к гипертермии.

28. Пена, или пивная шапка, является источником важной информации о процессе производства пива. Она существенно влияет на вкус и аромат напитка. Полное отсутствие пены может свидетельствовать о недостатках в производственном процессе. Хотя некоторые крепкие сорта пива могут обходиться без обильной пены.

29. В рамках операции «Типот» правительство США провело серию ядерных испытаний на полигоне в Неваде, недалеко от промышленного объекта по упаковке напитков, включая пиво. Результаты исследования «Влияние ядерных взрывов на упакованные напитки» (The Effect of Nuclear Explosions on Commercially Packaged Beverages), проведенного в 1957 году, показали, что пиво, упакованное на указанном объекте, безопасно для употребления.

Прочие любопытные факты о пиве

30. Банановое пиво является традиционным напитком в Восточной Африке. Для его получения тертые бананы сорта East African Highland подвергаются брожению.

31. В 2010 г. пивоваренная компания BrewDog выпустила бутылки с пивом под названием The End of History («Конец истории»), упакованные в чучела животных, стоимостью 500 фунтов стерлингов за бутылку. Среди животных, чучела которых использовались в качестве такой оригинальной «упаковки», были горностаи, белки и зайцы, а крепость пива составляла ни много ни мало 55%. По состоянию на текущий день такие бутылки отсутствуют в продаже на сайте компании.

32. В Японии на верхней части банок с пивом имеется маркировка, нанесенная шрифтом Брайля, что позволяет слабовидящим людям отличить пивную банку от банок с другими напитками.

33. Частная организация Rainbow Foundation Project платила алкоголикам по пять банок пива, полпачки табака и десять евро за ежедневную уборку улиц в Амстердаме [по данным 2013 г. и 2014 г.]. Часть финансирования организация получила от правительства Нидерландов.

34. Журналисту Майклу Дж. Джексону приписывают заслуги по возрождению общественного интереса к пиву в 1970-х, в особенности в США. Джексон написал несколько популярных книг о пиве и виски, которые разошлись тиражом более трёх миллионов экземпляров. Кроме того, его серия телепередач The Beer Hunter транслировалась в 15 странах мира.

35. Fucking Hell — светлое немецкое пиво, названное в честь австрийской деревушки Фуккинг. Слово «hell» в переводе с немецкого означает «светлый». Несмотря на то что это название является весьма провокационным, поскольку воспринимается как ругательство в англоязычных странах, немецкому производителю пива в конечном счете удалось его зарегистрировать. Сегодня этот лагер продается на международном уровне.

36. В России пиво (равно как и любой напиток крепостью менее 10%) не считалось алкогольной продукцией до 2011 г., когда президент Дмитрий Медведев подписал указ, вступивший в силу в 2013 г., об отнесении пива к категории алкогольных напитков.

37. Чемпионат мира по ношению жён — международное соревнование, которое проводится в Финляндии ежегодно с 1992 г. Мужчина должен максимально быстро пронести женщину по специальному треку, преодолев на пути все препятствия. Победитель получает пиво в количестве, эквивалентном массе тела его жены.

38. В рекламе продукции американских компаний по производству пива и других спиртных напитков, не показывают людей, употребляющих такие напитки. Это правило относится к категории самоустановленных, поскольку в США отсутствуют государственные законы, запрещающие показ употребления алкогольных напитков в рекламе. Тем не менее их производители предпочитают не использовать подобные образы в рекламе своей продукции для обеспечения ее трансляции на международном уровне и во избежание возможных скандалов.