Белорусы и украинцы массово уезжают в Литву 20.07.2018, 18:03

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Фото с сайта tourradar.com

Поток прибывающих в Литву иностранцев стремительно увеличивается.

Главным образом это происходит за счет граждан Украины и Беларуси, которые становятся обладателями временного вида на жительство. Между тем прибывающих в Литву из России стало меньше, передает delfi.lt.

Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской республики объявил основные показатели миграции за первую половину 2018 года.

Население Литвы сокращается, а количество иностранцев растет

По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 граждане Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад ). Граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года - 67,3%) всех иностранцев, проживающих в Литве. Несмотря на то, что общая численность населения Литвы, по сравнению с 1 июля 2017 года, снизилась на 0,8%, число проживающих тут иностранцев увеличилось на 15,4%.

Большинство проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются обладателями времнного вида на жительство (48,5% год назад). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.

В первой половине этого года, по сравнению с первой половиной 2017 года, количество шенгенских виз, выданных иностранцам, сократилось на 23,8%, однако на 93,4% увеличилось число выданных иностранцам национальных виз. Количество виз - 22 611 (в первой половине 2017 года была выдана 11 691 национальная виза).

Значительно меньше беженцев прибыли в Европейский Союз в этом году по сравнению с тем же периодом год назад. Их число также сократилось в Литве: в этом году в Литовскую Республику из других государств-членов ЕС и третьих стран не был переправлен ни один из беженцев.

В первом полугодии 2018 года в Литве было подано 145 прошений о предоставлении убежища (279 год назад), из которых 74 были отклонены другими государствами-членами Европейского союза в соответствии с положениями Дублинского регламента. Наибольшее количество прошений на предоставление убежища было передано гражданами Таджикистана (44 заявки), России (20 заявок), а также Шри-Ланки (13 заявлений).

За год количество иностранцев, которых не впустили в Литву, сократилось на 3,6%. Большинство из тех, кого не впустили, - это граждане России (968) и граждане Беларуси (893). В этом году 809 иностранцев были возвращены в иностранное государство (на 6,4% больше, чем в 2017), а 45 иностранцев были депортированы из Литовской Республики (на 6,2% меньше).

В первом полугодии 2018 года число лиц, получивших гражданство Литвы (не считая тех, у кого оно от рождения), уменьшилось, особенно в случае восстановления, что в основном относится к двойному гражданству. Литовское гражданство получили 1 176 человек, из которых 996 человек были восстановлены: на 8,1% и на 11,9% меньше, чем в 2017. Гражданство Литвы потеряли 568 человек (на 34% больше, чем в 2017).