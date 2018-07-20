Минчане протестуют против уничтожения своего двора 20.07.2018, 19:01

Фото: Еврорадио

Люди ложатся под бульдозер.

Во дворе дома №15 по столичной улице Кульман началось «благоустройство» территории. Это когда вырубаются величественные каштаны и березы, а на их место кладется чистенькая тротуарная плитка. То есть прежний шикарный двор с баскетбольной площадкой, теньком и лавочками станет сплошной парковкой с площадкой, где может разворачиваться спецтехника и будут стоять контейнеры для мусора, пишет euroradio.fm.

Неделю назад жительница дома Инесса Борисевич легла под колеса бульдозера и таким образом спасла два каштана и избавила двор от "никому не нужной дорожки из плитки".

"Когда я легла под бульдозер, то заместитель начальника ЖКХ Советского района быстро внесла корректировку в проект... Больше всего возмущает то, что проект благоустройства не согласовывался с нами. Почему, получив несогласие жителей с таким планом реконструкции нашего двора, работы все равно ведут? Мы просим: не закапывайте деньги, оставьте глоток свежего воздуха! Нас пытаются сделать счастливыми насильно!" — эмоционально говорит Инесса Борисевич.

О том, что большой зеленый двор собираются "реконструировать", жителям стало известно в октябре 2017 года. Общего собрания жильцов дома, на котором городские власти представили бы проект реконструкции двора, не проводилось. В администрацию Советского района была приглашена инициативная группа жителей, которая отклонила проект. Предложение поставить во дворе контейнеры для мусора и сделать разворотные площадки для проезда мусоровоза была категорически отвергнута.

"С внешней стороны дома 40 лет стоят контейнеры для мусора. Это всех устраивало. Делать разворотные площадки внутри двора, где играют дети, ходят люди, создавать новые места для сбора мусора — это абсурд", — возмущается еще один жилец, Александр Язвинский.

Дом №15 на Кульман — легендарный. Здесь жил сам Максим Танк, его соседи — белорусские ученые, академики, профессора. 40 лет назад благоустройством двора занимались сами жители — посадили каштаны и березы. Все они теперь выступают против реконструкции.

"Больно чувствовать себя дрозофилой, которая совсем не нужна этому государству, потому что твой голос не слышат, — почти со слезами на глазах говорит Инесса Борисевич. — Надо разобраться, кто стоит за закупками, кто поставляет сюда тротуарную плитку. Зачем тут нужны бетонные дорожки, ведущие в никуда?!

Единственная дорога, которая здесь была нужна, — к библиотеке Янки Купалы. Но её не прокладывают!"

Работы "по благоустройству" ведутся во дворе дома уже месяц. Причем, утверждают местные, супербыстрыми темпами. Уже срублено 13 деревьев. Многие из еще живых — повреждены. За это жители двора собираются привлекать к административной ответственности подрядчика. Сами рабочие говорят, что они здесь ни при чем:

"Мы делаем свою работу", — единственное, что могут сказать они, убегая от камеры “Еврорадио”.

Местные вообще настроены воинственно. Разослали письма и в администрацию Советского района, и в прокуратуру, и в администрацию правителя. Планируют обращаться в Комитет госконтроля и Департамент финансовых расследований, "чтобы было установлено, кто пропихнул этот бездарный проект, кому выгодно закопать миллионы и при этом не учитывать мнение жителей".

"Мы делаем не для себя, а для детей, чтобы они понимали, что с беспределом надо бороться", — присоединяется к разговору Елена Войтова. За полчаса она собрала 23 подписи против "реконструкции".