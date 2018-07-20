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Отравленного «Новичком» в Эймсбери мужчину выписали из больницы

  • 20.07.2018, 20:01

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс попали в больницу в конце июня.

Британец Чарльз Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, выписан из больницы в Солсбери.

Об этом, как передает телеканал Sky News, сообщила глава отделения сестринского ухода клиники Лорна Уилкинсон.

Роули и его подруга Дон Стерджесс попали в больницу в конце июня. У них диагностировали отравление нервно-паралитическим веществом. Позже Стерджесс умерла.

В доме Роули, по сообщению британской полиции, обнаружили бутылку из-под «Новичка».


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