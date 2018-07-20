Экс-глава транспортной инспекции Минска брал взятки деньгами, коньяком и духами 4 20.07.2018, 20:11

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В деле о взяточничестве также фигурирует экс-подполковник финансовой милиции.

Экс-руководителя Транспортной инспекции Минска Леонида Лемеша уличили во взяточничестве, передает БелТА.

Почти два года, с июля 2015 по 20 апреля 2017 года, экс-глава инспекции фактически продавал разрешения на проезд большегрузов за границей. Принимал в личном кабинете взятки в сумме от 50 до 200 долларов, но не брезговал «подарками» в виде хорошего коньяка, мужских духов или других ценностей. За взяточничество его осудили на 4,5 года исправительной колонии усиленного режима с запретом на руководящие должности на 5 лет.

Вторым фигурантом этого дела был Николай Журавлев, экс-начальник 4-го управления Департамента финрасследований КГК. Его обвинили в подстрекательстве к взятке, пособничестве и мошенничестве. Фактически он уговаривал коммерческие организации давать взятки Лемешу. Николая Журавлева также признали виновным, лишили звания подполковника финмилиции и осудили на 4 года колонии усиленного режима, на 5 лет лишив права занимать должности в правоохранительных органах.