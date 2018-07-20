У РФ нет денег на модернизацию флагмана Черноморского флота

У РФ нет денег на модернизацию флагмана Черноморского флота5
- 20.07.2018, 20:13
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Флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер «Москва» не будет модернизирован.
Об этом сообщает Mil. Press FlotProm.
Один из сотрудников Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) сообщил изданию, что работы по созданию технического проекта модернизации корабля сейчас не ведутся из-за отсутствия средств. Он добавил, что деньги есть «максимум на поддерживающий ремонт».
Флагман Черноморского флота с января 2016 года не выходит в море. Крейсер «Москва» в 2018 году планировали поставить на трехлетний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал центра судоремонта «Звездочка»). Однако этого до сих не произошло, контракт пока не подписан. Что будет с кораблем, пока неизвестно.
«Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Крейсеры проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.