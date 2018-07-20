Под Белостоком проходит «Басовiшча-2018» (Видео, онлайн) 20.07.2018, 20:31

Фото: Еврорадио

Сегодня в урочище Борик в Городке проходит 29-й польско-белорусский фестиваль.

На сцену выйдут такие легенды белорусской музыки, как «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «: B: N:», «НагУаль». Также выступит одна из самых популярных польских групп «Lao Che», передает «Белсат».

Вход на фестиваль свободный, правда, есть небольшая оплата за место в палаточном лагере.

Также в этом году будет много «свежей крови»: группы «Петля Пристрастия», «Разбітае сэрца пацана», «The Glitchhh», «Teleport». Среди прочих будет и виленская группа «Will’nʼska».

Традиция «Басовища» – участие групп с Подляшья. В этом году это будут «Monroe’s Mysterious Death», «ILO&Friends» ды «Ostrov».

Помимо концертов в рамках фестиваля будут проходить другие мероприятия. Подготовлена БАС-зона: здесь можно посидеть, поговорить, при случае познакомиться со стендами магазинов «Модная цішотка», «Мой родны кут», «imbryk.by».

В субботу в 12:00 в БАС-зоне состоится мероприятие для детей «Joanna Troc (Teatr Czrevo)», в 17:00 выступит группа «Błękitny Nosorożec».