Невзоров: Единственный способ решения проблемы «ДНР» – это хороший, вместительный вытрезвитель

Невзоров: Единственный способ решения проблемы «ДНР» – это хороший, вместительный вытрезвитель2
- 20.07.2018, 20:35
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Никакого объяснения создания «ДНР», кроме алкоголизма главарей боевиков, не существует.
Созданная боевиками на Донбассе "ДНР" обязательно будет распущена, однако не все понимают, как это можно сделать. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Мне представляется это очень простым делом, очень понятным. Понятно, что единственный способ решения [проблемы] "ДНР" – это хороший, вместительный вытрезвитель, потому что именно в вытрезвителе закончится "ДНР", потому что, поскольку если мы будем анализировать необходимость этого странного образования, никакого объяснения, оправдания, кроме алкоголизма, мы все равно не найдем и не обнаружим", – подчеркнул он.
Публицист добавил, что в вытрезвитель нужно будет "загрузить" все так называемое руководство "ДНР", чтобы вывести их из состояния, в котором они сейчас находятся.
"Они выйдут и скажут: "Блин, а что это, вообще, было? А зачем это было и кому это будет нужно?" И тогда люди будут жить, а не ежиться под обстрелами, потому что сейчас они не живут именно по этой причине", – подытожил Невзоров.