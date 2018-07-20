Видеофакт: Во Франции разрабатывают гибрид самолета и поезда 3 20.07.2018, 20:43

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Французская компания представила проект Link & Fly.

Французская компания Akka Techonologies представила проект гибрида самолета и поезда Link & Fly. Видео с новой разработкой компания разместила на своем Youtube-канале, передает ria.ru.

Как показано на кадрах, Link & Fly при посадке убирает крылья и может продолжать дальнейший путь как обычный поезд.

По габаритам самолет сравним с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — восемь метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.

В компании рассчитывают, что разработка позволит разгрузить крупные транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов — пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из аэропортов, которые часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.