Уроды 7 Антон Орехъ

20.07.2018, 20:52

2,434

Антон Орехъ

А теперь подумайте о том, что в эту самую минуту бьют кого-то еще.

Если вы не смотрели видео из Ярославской колонии – обязательно это сделайте. Именно потому, что это видео жестокое. Именно потому, что оно ударит по вашим нервам. Именно потому, что вам будет неприятно и тяжело смотреть эти кадры. Это, конечно, не Голливуд, где злодеев снимают красиво и вычурно, где пятьсот разных планов и тонны спецэффектов. Но киношное насилие придумано. И в кино добро все равно окажется сильнее. В реальной жизни мы видим пляшущий кадр, безликих и нестрашных на вид мужчин, там нет эффектных крупных планов. Только это жизнь, а не кино и поэтому такой любительский фильм в сто раз сильнее любого боевика. Мы смотрим и понимаем, что люди заняты привычной работой, что каждый знает свой маневр. Кто-то бьет отработанными движениями по пяткам, кто-то по голени, кто-то льет воду, чтобы удары были больнее и чтобы избиваемый захлебнулся, а кто-то стягивает с человека штаны. Дюжина здоровых мужиков избивает одного — это не только кино про жестокость, это еще и кино про трусость, когда чтобы унижать и пытать одного человека, нужна целая толпа садистов. Вам неприятно это видеть? А ведь вы просто сидите в кресле и лично вам ничто не угрожают. Но представьте, что чувствует человек, которого, получается, на ваших глаза так бьют. А теперь подумайте о том, что в эту самую минуту бьют кого-то еще. Может быть, минутой раньше.

Может быть, минутой позже. Но кадры из Ярославской колонии – это не что-то из ряда вон. В этой съемке, на которой больше десяти минут пытают человека, нет ничего необычного. Это как раз самая обычная практика! Просто раньше нам такое кино не показывали и мы могли думать, что подобное осталось где-то в рассказах про сталинские годы. На самом же деле это было всегда. Не в масштабах 37-го года, но было. Сейчас уже известны имена садистов. И народ, изучая их соцсети, удивляется, что у них есть дети, что они читают книжки, катаются на самокатах, улыбаются, ныряют в море и похожи как будто на нас с вами. Но ведь и фашистские садисты тоже любили своих детей, улыбались, слушали музыку и читали книжки. Садист – не обязательно безмозглый вурдалак. Такие садисты как раз в кино. А в жизни они действительно похожи на обычных людей. В этом и ужас трансформации личности. Сегодня человек катает ребенка на лошадке, а завтра бьет другого человека резиновой дубинкой так, что тот не может стоять и писает кровью. Такие уроды могут быть в любом обществе. Но здоровое общество называет это не «нарушениями», а пытками, и делает все, чтобы пытки не повторились, а виновных наказали… Ну, а кроме всего прочего, мы теперь точно знаем, что «болотник» Иван Непомнящих говорил про эту колонию правду. Только правда оказалась еще страшнее.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»