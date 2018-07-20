На Минском море и Дроздах вода стала ярко-зеленой 5 20.07.2018, 20:55

1,648

Что произошло?

В редакцию tut.by обратились читатели и рассказали, что вода в водохранилище Дрозды и в Минском море окрасилась в зеленый цвет. Журналисты выясняли, что произошло.

— Вода зеленая. Утки в краске. Трава на берегу тоже, — пишет читательница Марина, сообщая обстановку на Дроздах в районе ресторана «Урарту».

Получить комментарий от комитета природных ресурсов не удалось — рабочий день уже закончился.

На странице школы серфинга Extreme, которая работает на Минском море, сегодня тоже появилась фотография с зеленой водой.

Хозяин школы рассказал, что в это время года он наблюдает подобную картину уже порядка 40 лет. А на Минском море он работает летом каждый день.

— Это не экологическая катастрофа, конечно. Вернее, она в чем-то есть, потому что рыба немного дохнет. Такое происходит не из-за вбросов в воду. Это ежегодное цветение, процесс размножения водорослей. До такого состояния воду доводит отсутствие ветра и жаркая погода. Тут ведь стоячая вода — и повышенная температура приводит к этому.

Напомним, что в июле в 2014 году мы писали о похожей истории в Новолукомле. Тогда озеро у крупнейшей теплоэлектростанции покрылось странными разводами и тоже стало сине-зеленым.

Тогда в Чашникской райинспекции природных ресурсов объяснили, что такое явление может быть результатом температурного скачка за последние несколько дней. Теплая погода вкупе с обычным нагревом воды от работы ГРЭС могла вызвать бурное размножение сине-зеленых водорослей. Проще говоря, «цветение» воды.