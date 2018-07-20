«Ночные волки» осели в Словакии 4 Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

20.07.2018, 21:03

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Фото: EPA

У путинских мотоциклистов появилась своя резиденция в этой европейской стране.

"Ночные волки" покоряют Европу. Помимо ежегодных майских мотопробегов, формальная цель которых – почтить память советских солдат, погибших в годы войны с нацизмом, у прокремлевского байкерского клуба, чей лидер, Александр Залдостанов по кличке Хирург, называет себя личным другом Владимира Путина, появилась собственная европейская резиденция. Она находится в словацком поселке Долна Крупа, недалеко от пересечения границ трех стран – Словакии, Австрии и Чехии. В Словакии новости о том, что "Ночные волки" обзавелись базой в их стране, вызвали неоднозначную реакцию.

Объект, который связывают с пребыванием "Ночных волков", находится на окраине Долны Крупы и представляет собой крупный огороженный ареал, в котором находятся несколько зданий, покрашенных своеобразно – в цвета армейского камуфляжа. Есть там также ангары и достаточно большое пространство, на котором, в частности, размещена военная и полицейская техника. Определенное представление об объекте можно составить по сделанной с дрона съемке, опубликованной одним из пользователей соцсетей:

Pokud vám ještě připadá ruský🇷🇺motorkářský gang jako neškodná banda ruských nacionalistů, podívejte se co se děje na jejich slovenské základně v obci Dolná Krupá u Trnavy. Mají tam i tanky. Cvičí se tam Slovenští branci. Toto už není ani zdaleka sranda. pic.twitter.com/rA8poK1cWc — Roman M (@Fbeyeee) 19 июля 2018 г.

Если российская байкерская группировка все еще кажется вам безобидной бандой русских националистов, посмотрите, что происходит на их словацкой базе в Долне Крупе у Трнавы. Там и танки есть. Там тренируются "Словацкие новобранцы" (военизированная националистическая организация. – Прим.). Это уже совсем не шуточки.

"Всяким большевикам тут делать нечего", – заявил репортерам словацкого интернет-издания Topky.sk один из местных жителей. "Мы с этим все равно ничего не сделаем. Мы их здесь не хотим, но стараемся заниматься своими делами", – говорит его односельчанка. У других обитателей Долны Крупы, однако, впечатления позитивные: "Они тут недавно что-то праздновали, вели себя прилично", "Сюда ездят и русские байкеры, проблем с ними нет".

Что именно находится на территории объекта, сказать трудно: как убедились на днях репортеры словацкого телеканала "Маркиза", журналистам проникнуть внутрь непросто. В прессу попали сведения, что там есть и стрельбище. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что в Долне Крупе недавно тренировались члены организации "Словацкие новобранцы" – со стрелковым оружием:

Je ještě Slovensko v NATO? Základnu samozřejmě řídí kamarád Kaliňáka... pic.twitter.com/HAxNYvvTb2 — Roman M (@Fbeyeee) 19 июля 2018 г.

В связи с информацией о наличии на базе военной техники словацкая полиция выступила с заявлением, в котором утверждает, что эта техника, давно списанная силовыми ведомствами, непригодна к использованию в боевых целях, а за самим объектом полицейские следят и "в случае подозрений в какой-либо противоправной деятельности немедленно вмешаются". Пока, однако, оснований для вмешательства нет, говорится в заявлении полиции.

С этим не согласен директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Надь, ответивший на вопросы.

– Солидные здания с большим земельным участком, за весьма серьезными заграждениями – так выглядит то, что называют резиденцией европейского отделения "Ночных волков". Какова история этого объекта?

– Раньше там размещался сельскохозяйственный кооператив. Несколько лет назад этот объект купил местный предприниматель Йозеф Гамбалек, большой любитель мотоциклов, которыми он торгует. Сам он – активный байкер. Гамбалек известен также своими связями в политических кругах. Он решил создать своего рода резиденцию для своих друзей, также увлекающихся байкерством, а также музей военной и полицейской техники. Долгое время, по меньшей мере с 2011–12 годов, Гамбалек получает списанную технику из структур министерства обороны и МВД. Своими силами он вместе с помощниками ее ремонтирует, восстанавливает. По словам самого Гамбалека, этот музей должен открыться в ближайшие месяцы.

Проблема в том, что господин Гамбалек, как выяснилось, – один из близких друзей лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова по кличке Хирург, и речь идет о создании в Словакии отделения этой организации. Другой момент: на территории этого объекта в поселке Долна Крупа проводят тренировки члены военизированной организации "Словацкие новобранцы" (Slovenskí branci). При этом они используют ту самую технику, которая была списана Минобороны и МВД. Это два фактора, которые можно считать касающимися национальной безопасности. Учитывая также факт, что Долна Крупа находится в нескольких километрах от атомной электростанции Богунице.

– Хирург и другие лидеры "Ночных волков" в Долне Крупе лично бывали?

– Да, и сам Залдостанов, и Йозеф Гамбалек сообщали о том, что там проходила одна совместная акция, – говорили об этом открыто и с надлежащей гордостью.

– Насколько политически активен Йозеф Гамбалек? Что известно о его взглядах?

– Собственно политикой он до сих пор не занимался. Однако его прокремлевские высказывания известны, он ездил в Россию на несколько байкерских слетов. Были сообщения о том, что он даже снялся там в каком-то пропагандистском клипе. Собственно, своих взглядов он особенно и не скрывает. Меня больше шокирует тот факт, что экс-министр внутренних дел Калиняк и некоторые другие политики поддерживают с Гамбалеком близкие отношения и защищают его деятельность. Это мне понять трудно.

– Какие аргументы они при этом используют?

– В основном аргументы о свободе слова и о том, что со стороны господина Гамбалека не было замечено никаких противоправных действий. С другой стороны, известно, что он поддерживал коммерческие контакты с сомнительными предпринимателями, обвиненными у нас в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы. Что же касается деятельности, подозрительной с точки зрения национальной безопасности, то это в первую очередь те самые тренировки "Словацких новобранцев" на объекте в Долне Крупе и подписание некоего договора о сотрудничестве между этой организацией и "Ночными волками – Европа", как они себя называют. На мой взгляд, это уже за границами допустимого.

"Ночные волки" в Праге, май 2018 года

– Словацкие власти в связи с этим предпринимают какие-то действия?

– Ясно высказалось министерство иностранных дел – в том смысле, что оно считает создание базы "Ночных волков" в Словакии совершенно неприемлемым. Мне известно также, что интерес к этой ситуации проявили также министерство обороны и контрразведка – Словацкая информационная служба (SIS). Вопрос обсуждали министры иностранных и внутренних дел, так что можно предположить, что МВД тоже каким-то образом подключится. Посмотрим, какие будут конкретные шаги с их стороны.

Пока же, однако, был отстранен от должности – на мой взгляд, ошибочно – директор Военно-исторического музея Минобороны – за то, что давал напрокат некоторые экспонаты господину Гамбалеку, который злоупотреблял своим статусом коллекционера военной и полицейской техники, используя полученные экспонаты в целях, для которых они не были предназначены. Мне кажется, здесь совершила ошибку наша военная контрразведка, которая могла предупредить министра обороны или непосредственно директора музея о подозрительных связях господина Гамбалека. Мне очень жаль, что дело кончилось увольнением директора, отличного специалиста в своей области.

Но если вернуться к объекту в Долне Крупе, то есть съемки с дронов, на которых ясно видно, сколько там разной военной техники – танки, БТРы. Видны большие ангары, в которых, очевидно, также планируется разместить такую технику. Это проблема.

– Что известно на данный момент о каких-либо акциях "Ночных волков" в Словакии?

– Каждый год они организуют эти свои известные мотопробеги по Европе, которые проходят через территорию Словакии. Театрально возлагают венки на могилы павших советских солдат, при этом проводят встречи с представителями экстремистских политических партий и групп. Общаются с сотрудниками российского посольства. Посещали байкеры и музей Словацкого национального восстания – вроде бы с мемориальными целями, но обставлены их действия всегда как однозначно пропагандистские акции. Всё это хорошо организовано, скоординировано, а со словацкой стороны у них много друзей и сотрудников, среди которых выделяется именно господин Гамбалек, – говорит специалист по проблемам безопасности Ярослав Надь.

Сам Йозеф Гамбалек на момент публикации этого материала не был доступен для комментариев, но его позиция по вопросу о том, для чего предназначен объект в Долне Крупе, хорошо известна. На его страничке в Фейсбуке этот объект назван "клубным домом" и "домом всех Ночных волков со всего мира, которым здесь сердечно рады".

Там же описывается назначение "клубного дома". По словам Гамбалека, в нем планируется разместить музей мотоциклов, военной техники, полигон, где можно будет проехаться на той самой технике, историческую экспозицию и даже "памятник бойцам 1-й Чехословацкой танковой бригады в виде легендарного танка Т-34". В общем, парк для любителей военной истории и милитаристских развлечений с байкерским уклоном. "Альтернативные" словацкие СМИ, многие из которых известны своей однозначно прокремлевской позицией, не скрывают восхищения: "Почему "солнышки" (в Словакии и Чехии – презрительное обозначение либеральных и экологических активистов их противниками. – Прим. РС) и мейнстрим нападают на российских и словацких "Ночных волков"? Наверное, потому, что те что-то делают "неправильно": не ищут врагов и агрессоров, не хотят вводить против кого-либо санкции, не впадают в истерику… [Зато] поддерживают традиционную семью, хотят восстановить дружеские связи, прежде всего между жителями славянских стран, при поездках по Европе останавливаются в монастырях, возлагают венки к могилам павших, отвергают фашизм и нацизм…" (издание Hlavnespravy.sk). Такого количества комплиментов в свой адрес Хирург и его люди, вероятно, не слышали даже в Кремле.

Кстати, дружескими отношениями с Александром Залдостановым Йозеф Гамбалек очень гордится:

Менее широко, чем дружба с Хирургом, известны некоторые факты из предпринимательской биографии хозяина "клубного дома". В прошлом году издание Aktuality.sk опубликовало расследование связей Йозефа Гамбалека, из которого следует, что, по данным на конец 2016 года, его фирма BCS Trade недоплатила налоговой службе 135 тысяч евро. Кроме того, журналисты обнаружили, что фирма Гамбалека, торгующая мотоциклами, запчастями и аксессуарами к ним, несколько раз получала заказы от МВД Словакии, в том числе в обход тендеров, – в тот период, когда это ведомство возглавлял Роберт Калиняк. Это видная фигура правящей партии "Смер", многолетний байкер и давний приятель Йозефа Гамбалека. Трагическая деталь: одним из авторов расследования Aktuality.sk был Йозеф Куциак – журналист, погибший год спустя от рук наемного убийцы. Это до сих пор не раскрытое преступление стало минувшей зимой причиной политического кризиса в Словакии, в результате которого ушли в отставку премьер-министр Фицо и тот самый министр внутренних дел Калиняк.

Неизвестно, будет ли экс-министр, любящий рев мотоциклетных моторов, присутствовать 10 августа на акции, которую активно рекламируют Йозеф Гамбалек и "Ночные волки – Европа": от "клубного дома" в Долне Крупе колонна байкеров стартует в направлении Крыма – там, в Севастополе, "Ночные волки" организуют байк-шоу под названием "Русская мечта".

Ярослав Шимов, «Радио Свобода»