Беларусь ограничивает поставки свинины и мяса птицы из России 20.07.2018, 21:05

Ограничения введены из-за птичьего гриппа и свиной чумы.

Из-за птичьего гриппа ограничены поставки птицы из Смоленской области, а из-за классической чумы свиней – свинины из Московской области, передает «Белсат».

Международное эпизоотическое бюро сообщает, что на территории Смоленской области зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 21 июля вводятся временные ограничения на поставки в Беларусь из этого региона ряда продукции: птиц, их мяса, яиц, перьев и других продуктов.

Также из-за случаев заболевания классической чумой свиней в Московской области приостанавливаются поставки в Беларусь свиней и их мяса, зоопарковых и цирковых животных, которые восприимчивы к этой болезни. Кроме этого, отменены ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров в Беларусь.