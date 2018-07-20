Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа
- 20.07.2018, 21:27
Атака началась после того, как израильских солдат обстреляли с территории сектора Газа.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли множественные удары по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице израильской армии в Twitter.
«Истребители ВВС на военные цели ХАМАС во всей части сектора Газа», — сообщили Силы обороны Израиля. Военные уточнили, что все еще ведут бои в разных территориях.
В армии Израиля подчеркнули, что начали атаку после того, как израильских солдат обстреляли с территории сектора Газа. «ХАМАС решил эскалировать ситуацию с безопасностью и получит последствия за свои действия», — добавили в армии Израиля.
После атаки Израиля, с территории сектора Газа вылетели три ракеты, две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
Движение ХАМАС признано в Израиле террористической организацией. Стороны конфликта регулярно обмениваются ударами.