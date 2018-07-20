Завтра в Беларуси ожидается до +27 градусов 20.07.2018, 22:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Также ожидаются дожди с грозами.

Из-за грозы 21 июля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом агентству БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем по востоку страны в отдельных районах пройдут сильные ливни с градом. Утром местами возможен слабый туман.

Ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем по востоку в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет от 14 до 19 тепла, днем он поднимется до +21... +27 градусов.