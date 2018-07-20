Голоса 328 роботов Игорь Яковенко

20.07.2018, 22:30

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Спецоперация по сокращению российской популяции вступила в свою предпоследнюю стадию.

На заседании Госдумы 19.07.2018 голосами одной фракции в первом чтении было принято решение об увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. "За" - 328, "против" - 104.

Имена этих 328 депутатов надо обязательно запомнить и сохранить для международного общественного трибунала. До 65 лет не доживают 43% россиян. Для них пенсия будет только после смерти.

На рынок труда будут выброшены дополнительно 16 миллионов человек. Причем в том возрасте, в котором в большинстве случаев люди на этом рынке не востребованы. Где реальные меры по их трудоустройству и внятные объяснения, как правительство собирается создавать столько рабочих мест?

Миллионы бабушек должны будут ждать пенсию еще 8 лет. Для миллионов семей возникнет проблема воспитания внуков. Где детально проработанные меры правительства по радикальному увеличению бесплатных детских садов и ясель?

Любые опросы, от прокремлевского ВЦИОМ до "иностранного агента" Левады-центра показывают, что свыше 90 процентов населения против этой реформы. В нормальных странах, где политическая судьба депутатов и президента зависит от избирателей, политики начинают вести диалог, работают с отдельными группами населения, кого-то подкупают, кому-то идут на уступки, кого-то убеждают. В России, находящейся в оккупации, никто такими глупостями не заморачивается.

Впрочем, какие-то попытки убедить население, что пенсия после смерти, это благо, были предприняты. Блеснул арифметическим остроумием министр Топилин, который сообщил, что для правительства главное не сэкономить на пенсиях, а наоборот, побольше дать людям. И посулил ежемесячную прибавку к пенсии в 1 (одну) тысячу рублей. Предлагаю проследить за руками министра Топилина. Средняя пенсия в России – чуть больше 13 тысяч рублей. То есть министр Топилин будет у одних людей отбирать по 13 тысяч, а другим раздавать по 1 (одной) тысяче.

На каждом пенсионере – мужчине правительство сэкономит 884 660 рублей. На женщинах – пенсионерках власть наживется намного больше: тут экономия 1 227 168 рублей с каждой женской головы.

Обычный убийца делает свое дело молча. Маньяк и садист любит глумиться над своей жертвой. Вот фрагменты из выступлений депутатов Госдумы перед голосованием за повышение пенсионного возраста. Депутат Дмитрий Морозов, председатель комитета по охране здоровья: "Разве люди работают ради пенсии? Нет! Они мечтают о том, чтобы быть здоровыми и долго жить!". И вообще, как объяснил депутат Морозов, пенсионная реформа формирует новое отношение к тому, что такое счастье. Остается добавить, что депутат Морозов – хирург, который был одним из инициаторов запрета на ввоз в Россию импортных лекарств…

Выступает депутат Андрей Исаев: "Пенсии надо платить только тем, кто реально утратил работоспособность". Воображение рисует многокилометровые очереди к врачам, в которых стоят люди, желающие получить заключение о потере трудоспособности и тем самым доказать свое право на пенсию, а также отдельный рынок коррупции, который возникнет, если эта идиотская идея реализуется. Андрей Исаев говорит как идиот, пишет как идиот, и выглядит как идиот. Но он не идиот, а круглый государственник. Государственником Исаев стал, когда к власти пришел Путин. А до этого он был анархо-синдикалистом, поклонником Нестора Махно. Как увидел Исаев Путина, ударился об землю и обернулся круглым государственником…

Накануне исторического голосования в Госдуме выступала депутат Ямпольская. Ее речь была пламенной и страстной. Депутат Ямпольская взывала к совести россиян: "Человек, который говорит: "Не хочу несколько лет работать, чтобы сегодняшние старики получали пенсию побольше", абсолютно теряет право предъявлять правительству моральные требования". И далее, депутат Ямпольская объясняет подведомственной популяции как именно ей позволено думать, и что именно позволено хотеть: "Оправдано лишь одна постановка вопроса: "Я готов работать, дайте мне возможность чувствовать себя востребованным".

Трудно сказать, кто из них более омерзителен: правительство, крадущее у людей отдых и деньги, или депутаты, рассуждающие о "морали" и "смысле жизни" перед принятием одного из самых драконовских законов…

Данная спецоперация была проведена в обстановке строгой информационной дисциплины. Во-первых, в СМИ с 16.07.2018 был введен запрет на словосочетание "пенсионная реформа". До этого за месяц с 14 июня по 16 июля слова "пенсионная реформа" упоминались в СМИ свыше 71 тысячи раз (данные компании "Медиалогия" по выборке свыше 30 тысяч медийных источников), с 16 по 18 июля эти страшные слова – "пенсионная реформа" - мелькнули на федеральных телеканалах лишь один раз. Судьба виновника неизвестна.

Разрешенные слова: "преобразования в пенсионной системе", "совершенствование пенсионного законодательства". Но мне больше всего понравилось "антропометрическое изменение одного показателя" от советника президента Александры Левицкой из ее выступления на СПЧ…

В телевизоре не показали ни одной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Зато во всех программах скакали и приплясывали вместе с ведущими бодрые старички и старушки, которые плевать хотели на пенсии и мечтали работать до смерти, а пенсию вообще не получать никогда. Особо хочу выделить Елену Малышеву, которая в своей программе "Жить здорово" рассказала, что до 60 лет у людей бывает молодость, а после этого наступает зрелость. По мнению популярной телеведущей особенно способствует продлению молодости профессия плиточника, которая, как она убеждена, связана с физкультурными приседаниями. В подтверждение своей гипотезы Малышева принялась изображать приседающего плиточника, который кладет плитку так: присядет – положит, потом встает и приседает со следующей. Не уверен, что у Малышевой среди знакомых есть плиточники, но если есть, то ей стоит побеспокоится за свою безопасность при встрече с ними.

Отдельная история – это поведение Путина. Современную Россию любят сравнивать с СССР. Действительно, то, что делает путинский режим с пенсиями, немного напоминает дефолт советской власти в 1957 году. Тогда было решено отменить выплаты по облигациям государственного займа, которые граждан СССР заставляли покупать на сумму в среднем равную месячной зарплате. Когда стало ясно, что отнятое у населения советская власть вернуть не в состоянии, было решено инициировать народное движение за то, чтобы подарить власти награбленное. Мол, раз власть своя, народная и родная, какие могут быть в семье счеты. И пошли собрания трудовых коллективов и письма трудящихся и домохозяек в "Правду" с требованием отменить выплаты по займу.

И вот тут проявилось различие между Путиным и Хрущевым, который лично ездил по регионам и предприятиям и объяснял людям, как им будет хорошо, если СССР не вернет им украденные деньги. Путин же, в отличие от Хрущева в похожей ситуации прикинулся ветошью и делает вид, что вообще ничего не слышал ни про пенсии ни про реформу. То есть человек стремится быть только там, где гарантирована победа. Как в случае с игрой против сборной Саудовской Аравии. А вот на матч со сборной Испании уже приходить опасно.

В случае массовых протестов перед вторым чтением осенью – маловероятно, но вдруг – у Путина есть два варианта. Первый: выглянуть в окно и удивленно сказать, мол, пока я спасал Россию в битве с Трампом, депутаты с министрами учинили безобразие. И внести косметические поправки ко второму чтению. Второй: устроить для отвлечения внимания обострение на востоке Украины. То самое, о котором он только что упомянул на встрече с российскими послами. Брать "за пару дней" Киев, Ригу, Вильнюс, Варшаву и Бухарест как он обещал Порошенко в 2014 году, Путин конечно, не будет, да и не сможет, но устроить кровавое "обострение" на Донбассе вполне способен. Так что голоса этих 328 роботов вполне могут обернуться бедой не только для россиян.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru