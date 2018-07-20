США выделили на усиление безопасности Украины $200 миллионов 20.07.2018, 23:01

Средства будут направлены на предоставление Украине военной техники и снаряжения.

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Указанные средства будут направлены на предоставление Украине военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.

Решение Вашингтона о предоставлении нашем Государстве 200 млн. долл. в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны, свидетельством чего, в частности, является введение в действие Президентского Закона "О национальной безопасности ".

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году".